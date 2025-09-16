“El estafador de Tinder” fue detenido en Georgia: le robaba grandes sumas de dinero a las mujeres que conocía por la aplicación

El hombre inspiró un documental y fue reconocido por sus miles de estafas a mujeres millonarias.

Simon Leviev, conocido como "el estafador de Tinder". Foto: redes sociales.

Simon Leviev, el reconocido “estafador de Tinder” y cuyo nombre verdadero es Shimon Hayat, fue detenido en las últimas horas por las fuerzas de seguridad georgianas en el aeropuerto de la ciudad de Batumi. Cabe recordar que el hombre fue el inspirador de la película de Netflix “El estafador de Tinder”.

La detención se produjo en respuesta a la notificación para su captura emitida por Interpol, según informó el Ministerio del Interior georgiano sin ofrecer más detalles.

Su abogado, Sagiv Rotenberg, informó al medio israelí Walla que habló con Simon luego de su detención, pero que todavía desconocían los motivos precisos de la medida.

La historia de Simon Leviev

La película sobre la vida de Simon Leviev fue estrenada en 2022 y cuenta la historia de un hombre israelí que viaja por Europa haciéndose pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

El estafador conocía a mujeres a través de la red social de citas llamada Tinder y les pedía grandes sumas de dinero, supuestamente, para financiar sus lujos.

De esta forma, según algunas estimaciones, Leviev consiguió hacerse con unos 10 millones de dólares estafando a sus víctimas.