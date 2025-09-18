Donald Trump anunció la designación del grupo de izquierda Antifa como organización terrorista

La medida se produce tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre.

Trump designa como organización terrorista al movimiento antifascista en EE.UU. Foto: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al movimiento antifascista Antifa como “un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo”, por lo que decidió otorgarle la designación de “gran organización terrorista”.

Trump indicó en su cuenta de Truth Social que también recomendará investigar a quienes financien a Antifa “de acuerdo con los más altos estándares legales”. Según explicó, esta decisión busca proteger a los ciudadanos: subrayó que cualquier acción violenta atribuida a Antifa será tratada con todo el peso de la ley.

Donald Trump, presidente de EEUU. Foto: REUTERS

En su publicación, el republicano no dejó claro qué mecanismo usaría para hacer la designación, ya que Antifa es una red muy descentralizada en Estados Unidos que aglutina activistas que definidos como anarquistas, anticapitalistas o comunistas y carece de un liderazgo definido. Esta situación hace incierto quién o qué sería exactamente el objetivo.

Antifa, apuntados de Donald Trump por el asesinato de Charlie Kirk

El presidente estadounidense acusó a Antifa en numerosas ocasiones de incitar la violencia, incluyendo los disturbios posteriores a la muerte de George Floyd en 2020 en su primer mandato. Incluso, había manifestado su deseo de designarlo como grupo terrorista en múltiples ocasiones, aunque expertos y funcionarios subrayaron la dificultad legal de sancionar a un colectivo tan descentralizado.

Desde el 10 de septiembre, día en el Kirk fue asesinado en Utah, Trump responsabilizó en sus apariciones públicas a la “izquierda radical” de la violencia política que vive el país.

Varios empleados de empresas y universidades en Estados Unidos fueron despedidos o sancionados por comentarios considerados inapropiados sobre el asesinato de Kirk. Entre ellos figuran trabajadores de Nasdaq, Perkins Coie y un estudiante de la Universidad Estatal de Texas, expulsado por imitar el asesinato durante una vigilia.

Los republicanos intentaron sancionar y eliminar de espacios legislativos a representantes demócratas que fueron críticos sobre el papel y los comentarios que el activista ultra emitía durante sus programas en línea o en sus actividades en espacios públicos y universidades, donde confrontaba a jóvenes estudiantes de pensamiento liberal.