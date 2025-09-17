Carlos III preparó un gran desfile en honor a Trump: las imágenes más espectaculares de la Guardia de Honor en el Reino Unido
El rey Carlos III le dio la bienvenida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama, Melania, en la finca de Windsor, con un espectacular desfile protagonizado por la Guardia de Honor. De este modo, dio comienzo de manera oficial a la visita de Estado del mandatario republicano al Reino Unido.
Carlos III y la reina Camila saludaron a los Trump en Casa Victoria, en los terrenos del castillo de Windsor, después de que el mandatario y la primera dama llegaron en helicóptero hasta la finca, donde los esperaban los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina.
Como parte de la pompa que rodea esta visita, la Artillería de Caballería del Rey efectuó 41 disparos desde seis cañones de la Primera Guerra Mundial en los jardines del castillo cuando Trump saludaba a los reyes, mientras que se escucharon los himnos de los dos países.
Los Trump, los reyes y los príncipes de Gales viajaron hacia el castillo en sendas carrozas desde Casa Victoria, escoltados por soldados del Regimiento de Caballería Montada de la Casa Real, con sus tradicionales túnicas rojas.
Una vez en el castillo, en el patio de la fortaleza, se procedió a la ceremonia de bienvenida con la Guardia de Honor.
La magnitud de la ceremonia militar que se ofreció al presidente de Estados Unidos no tiene precedentes y marca la mayor bienvenida militar para una visita de Estado al Reino Unido que se recuerda.
En total, alrededor de 120 caballos y 1.300 miembros del ejército británico participaron en la ceremonia de bienvenida en Windsor, con 160 efectivos de la Marina Real Británica y 140 de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF).
Mientras Carlos III agasaja a Trump, miles de personas se manifiestan en Londres
Mientras Trump era recibido por el rey Carlos III y la reina consorte Camila en el castillo de Windsor, miles de personas se concentraron en el centro de Londres para protestar ante la visita de Estado que el presidente de Estados Unidos empezó este miércoles al Reino Unido.
Con carteles, disfraces, cánticos y banderas -en su mayoría de Palestina-, e incluso globos y muñecos con la cara del presidente, los asistentes se mostraron en desacuerdo con la presencia del mandatario norteamericano y los honores con los que fue recibido en el castillo de Windsor, a las afueras de la capital, por el rey Carlos III.
Antes de comenzar la marcha, se vivieron algunos momentos de tensión cuando un hombre se sentó frente a la cabecera de la manifestación con una silla y una pequeña mesa de la que colgaba un cartel en el que se leía “Your side killed Charlie Kirk. Prove me not” (Su lado mató a Charle Kirk. Demuéstrame que no).
Esta persona, que fue custodiada por la policía en todo momento, acusó a los manifestantes de apoyar la muerte del activista conservador Charlie Kirk, por lo que recibió abucheos y gritos, sin que se causasen disturbios graves.