Donald Trump dijo presente en el multitudinario funeral de Charlie Kirk

El activista de 31 años y convertido ahora en gran mártir del ultraconservadurismo nacionalista estadounidense, fue asesinado el 10 de septiembre tras recibir un disparo mientras participaba en uno de sus tradicionales debates con estudiantes en la Universidad Utah Valley.

Donald Trump en el funeral de Charlie Kirk. Foto: REUTERS

El Estadio State Farm de Arizona fue testigo de cómo decenas de miles de personas hicieron largas filas para estar en el funeral de Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre, y presenciar en vivo a destacados líderes republicanos, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump.

Vestidos de rojo, blanco y azul, y con sus “mejores atuendos de domingo”, tal como pedía la convocatoria, los seguidores del líder de la organización Turning Point comenzaron a llegar de madrugada para dar el último adiós a una figura polémica, conocida por defender ideas muy conservadoras y la libertad de expresión. Trump no se la quiso perder.

Mucho apoyo a Trump en el funeral de Charlie Kirk. Foto: REUTERS

El evento celebrado en el recinto deportivo, que registró el lleno absoluto con 73.000 asistentes, arrancó con cánticos evangélicos y después un conjunto de gaiteros que interpretó la melodía de ‘Gracia divina’ frente a un gran retrato de Kirk montado sobre un enorme escenario.

Rob McCoy, un pastor de California muy cercano a Kirk, inició el servicio para dar paso al himno nacional y después a otros oradores, como el presidente de la universidad de Michigan donde Kirk estudió o miembros de su organización, Turning Point.

El presidente estadounidense, Donald Trump, será el orador estrella de una ceremonia en la que está previsto que hablen también el vicepresidente JD Vance, o Erika Kirk, viuda de Kirk y nueva directora ejecutiva de Turning Point.

Multitudinario funeral de Charlie Kirk. Foto: REUTERS

Ante el clima de tensión y la expectativa por el funeral, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. reforzó la vigilancia y las medidas de seguridad en Glendale (Arizona), movilizando agentes federales y colaborando con las autoridades locales para garantizar el orden y la protección durante el evento.

Charlie Kirk, un aliado político de Donald Trump

Kirk, de 31 años, fue asesinado tras ser alcanzado por un disparo en el cuello durante un acto en el auditorio de la Universidad de Utah Valley.

El activista era un fiel aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, con quien apareció públicamente en la Casa Blanca en 2019 durante visitas de jóvenes conservadores y posteriormente con un rol activo en mitines de campaña en 2024.

La asociación Turning Point USA, que fundó con 18 años, creció hasta convertirse en un foro clave en el movimiento MAGA (Make America Great Again) y actuaba como un semillero de votos jóvenes para el Partido Republicano.

Kirk había opinado en abril de 2023 que las muertes por arma de fuego eran “desafortunadamente” un precio que valía la pena pagar para preservar la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, comentario que emitió tras un tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee, en el que murieron tres adultos y tres niños.