Así es el tren más largo del mundo: tiene más de 650 vagones y un impactante récord Guinness

Además de su longitud, este tren destaca por su peso y capacidad de transporte.

BHP Iron Ore, el tren más largo del mundo. Foto: Instagram @inside_bhp

El transporte ferroviario de carga sigue sorprendiendo con trenes de dimensiones y peso impresionantes. India y Australia se disputan los récords más destacados, operando trenes que superan kilómetros de longitud, transportan toneladas de carga y aplican tecnología de vanguardia para optimizar cada viaje.

El tren más largo de India

El Rudrashtra, gestionado por los Ferrocarriles de la India, se ha convertido en el tren de mercancías más largo del país. Mide 4,5 kilómetros, cuenta con 354 vagones impulsados por siete locomotoras y recorre la ruta de Gazhwaj a Garhwa Road, cubriendo 200 kilómetros en unas cinco horas. Este hito demuestra la capacidad del país para mover grandes volúmenes de mercancías de manera eficiente.

Así es el BHP Iron Ore, el tren más largo del mundo.

Récord mundial: el tren más largo de Australia

Sin embargo, el récord mundial en longitud es para el tren de BHP Iron Ore, en Australia. Con 7,3 kilómetros de largo, equivalentes a 22 Torres Eiffel alineadas, está compuesto por 682 vagones y ocho locomotoras, sumando un total de 5.648 ruedas. Este impresionante tren figura en el Libro Guinness de los Récords y consolida a Australia como líder en transporte ferroviario de mineral.

Además de su longitud, el tren australiano destaca por su peso superior a 100 toneladas, capaz de transportar casi 100.000 toneladas de mineral de hierro en un solo viaje. Opera desde 2001, conectando la mina Yard con el puerto de Port Hedland, recorriendo 275 kilómetros en alrededor de 10 horas, siendo clave para la logística minera del país.

El sistema de BHP Iron Ore permite que el conductor de la locomotora principal controle a distancia las demás locomotoras distribuidas a lo largo del tren. Esta tecnología integrada mejora la estabilidad, optimiza la tracción y garantiza la seguridad durante el transporte de cargas extremadamente pesadas.

Innovaciones y tendencias en el transporte ferroviario

El sector de transporte de mercancías está en constante evolución. La automatización, la gestión inteligente de flotas y la monitorización en tiempo real son cada vez más habituales, mientras que tecnologías emergentes como inteligencia artificial y combustibles más limpios prometen aumentar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. La competencia por récords se intensifica, anticipando trenes cada vez más largos, pesados y tecnológicos en el futuro cercano.