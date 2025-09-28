Ataque ruso en Kiev: al menos cuatro muertos, entre ellos una niña, tras un bombardeo masivo con drones y misiles

Rusia lanzó uno de los ataques más intensos de las últimas semanas contra la capital ucraniana durante la madrugada del domingo. Las autoridades confirmaron cuatro víctimas fatales y edificios residenciales destruidos.

Nuevo ataque de Rusia contra Kiev. Foto: REUTERS

Al menos cuatro personas murieron, incluida una niña de 12 años, tras un masivo ataque aéreo lanzado por Rusia contra Ucrania en la madrugada de este domingo, según informaron autoridades locales.

El bombardeo, calificado como uno de los más intensos de las últimas semanas, se centró principalmente en la capital, Kiev, y dejó además varios edificios residenciales dañados.

Timur Tkachenko, jefe de la administración de Kiev, confirmó en un primer momento tres víctimas fatales. Sin embargo, horas más tarde la cifra fue actualizada a cuatro tras el hallazgo de otro cuerpo entre los escombros. Las autoridades aún no han informado el número exacto de heridos.

Ataque masivo en Kiev

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, describió el ataque como “masivo” a través de su cuenta en Telegram y exhortó a la población a permanecer en refugios subterráneos ante el riesgo de nuevos bombardeos.

Por su parte, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, condenó el asalto en la red social X: “De nuevo, centenares de drones y misiles destruyen edificios residenciales, causando bajas civiles”, escribió. También denunció que el ataque fue lanzado mientras “las personas dormían”, y volvió a responsabilizar al Kremlin por las muertes de civiles inocentes.

Este nuevo episodio se produce pocas semanas después de un ataque similar en la capital ucraniana, que dejó al menos 21 muertos, en lo que fue entonces el bombardeo más letal en meses.

En medio de este contexto, el presidente Volodímir Zelenski anunció recientemente que Israel ha entregado a Ucrania sistemas de defensa antimisiles Patriot de fabricación estadounidense, con el objetivo de fortalecer la protección de las ciudades frente a las continuas incursiones aéreas rusas.

Hasta el momento, el Kremlin no se ha pronunciado oficialmente sobre este nuevo ataque. Las autoridades ucranianas continúan evaluando los daños mientras mantienen la alerta máxima en todo el territorio.