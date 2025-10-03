A los golpes: un histórico conductor y un sindicalista se pelearon y salió todo en vivo

Humberto de Vargas, histórico conductor uruguayo, discutió con el dirigente Gustavo Ricci en pleno vivo. El video.

El conductor y el dirigente, ambos de Uruguay, discutieron en un programa de streaming. Foto: Undertake Media

El reconocido conductor de televisión y radio, Humberto de Vargas, y Gustavo Ricci, el sindicalista de OSE, la empresa pública que administra el suministro de agua en Uruguay, mantuvieron una acalorada discusión en pleno vivo durante un programa de streaming que escaló a tal punto que terminaron a los golpes.

En el programa Hacemos lo que podemos que se emite por Undertake Media, De Vargas y Ricci se cruzaron por un tema de actualidad: un sindicato uruguayo le retiró la confianza al dirigente Jorge “Fogata” Bermúdez por irregularidades en algunos gastos detectada en una auditoría.

El video de la pelea entre De Vargas y Ricci

“Más vale que Ricci se vaya antes que llegue… voy muy caliente con el acomodo de los sindicalistas“, lanzó De Vargas en un mensaje de texto enviado al conductor del ciclo, antes de su ingreso al estudio. “Qué venga y hablamos. No sé si alguna vez estuvo en un sindicato, pero hablamos”, respondió el dirigente.

La pelea en vivo entre De Vargas y Ricci

Cuando llegó el conductor, comenzó a preguntarle qué actividad laboral desempeñaba para vivir. “¿Usted trabaja? ¿Qué hace?“, le consultó. Ricci respondió que trabaja como empleado administrativo y periodista deportivo desde hace 39 años. ”¿¡Qué hace!?“, insistió De Vargas.

En ese momento, Ricci admitió un “orgullo” por ser sindicalista y le exigió que invitara a “Fogata” Bermúdez, por quien comenzó la discusión entre ambos. “No, claro, porque me voy a cagar porque esté el Fogata Bermúdez acá... Ricci, no sabés con quién estás hablando. No seas pelotudo. No sabés con quién estás hablando”, soltó De Vargas en un tono de voz más elevado.

“Hacés preguntas pelotudas y de cagón. Porque no llamás. Sí, preguntas pelotudas y de cagón”, arremetió Ricci. “Guarda, guarda. Te voy a decir algo: guarda conmigo. Soy de barrio. A mí me decís dos veces de cagón y te cazo del cogote”, advirtió De Vargas, quien se fue del plano y ahí comenzó el forcejeo. Inmediatamente, se escuchó a alguien ordenar el corte del programa y horas más tarde, De Vargas fue despedido de Undertake Media.