A dos años del inicio de la guerra, Hamás exigió un alto el fuego permanente y la retirada del ejército israelí de Gaza para cerrar un acuerdo

El ejército israelí invitó a los periodistas a un recorrido por Rafah. Foto: EFE

Este martes se cumplen dos años del inicio de la guerra en Gaza mientras las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás continúan bajo la mediación de Egipto, Catar, Estados Unidos y Turquía.

En las últimas horas, el jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, afirmó que el grupo islamista está “listo” para poner fin al conflicto bélico pero advirtió de que el movimiento palestino necesita “garantías” de que Israel detendrá por completo su campaña militar.

“Buscamos garantías verdaderas de la comunidad internacional, del (presidente estadounidense, Donald) Trump y de los mediadores. Estamos listos, con toda disposición y positivismo, para llegar al fin de la guerra”, dijo Al Haya a la televisión egipcia Al Qahera News desde Sharm el Sheij (Egipto), la ciudad que acoge las negociaciones.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS

El jefe negociador reiteró que el grupo está preparado para que se produzca “la retirada” de Israel del enclave y “el canje de presos (y rehenes) para que acabe la guerra para siempre”, al tiempo que advirtió que “a lo largo de la historia la ocupación israelí nunca ha cumplido con sus promesas”.

“Estamos hoy en Sharm el Sheij para mantener negociaciones responsables y serias”, dijo en referencia a las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás.

Ataque aéreo de Israel sobre la Franja de Gaza. Foto: Reuters (Khamis Al-Rifi)

Asimismo, indicó que durante las negociaciones buscarán realizar los objetivos y las aspiraciones del pueblo palestino de “estabilidad, libertad, establecimiento del Estado y la autodeterminación”, pese a que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se opone frontalmente a estos puntos.

“Hemos venido con un fin directo, para poner fin a la guerra, la retirada de la ocupación israelí de Gaza, el intercambio de todos los presos y la liberación de todos los rehenes israelíes vivos y muertos a cambio de los presos palestinos de los que se ha hablado, conforme el plan de Trump”, indicó a Al Qahera News.

Sin embargo, lamentó que desde que el grupo anunció su aprobación del plan de paz de Trump, Israel “mantiene los bombardeos, la destrucción, los asesinatos y el bloqueo de toda ayuda humanitaria, especialmente en el norte de Gaza”.

Hambruna en la Franja de Gaza Foto: REUTERS

“Queremos garantías de los países que auspician (las conversaciones) y de Trump de que la guerra pare y nunca se retome”, sentenció.

Hamás está representado en las negociaciones por una delegación encabezada por Al Haya, que salió ileso junto a otros miembros de su equipo del bombardeo israelí del pasado 9 de septiembre en Doha, la capital de Catar.