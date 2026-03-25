El Ejército de Irán volvió a responderle a Donald Trump. Foto: EFE.

En la madrugada de este miércoles, el Ejército de Irán volvió a hacerse eco de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien había dicho que existían negociaciones en curso entre su país y la República Islámica.

En la misma tónica de lo dicho por los altos cargos y representantes de Irán, el Ejército persa ratificó que no existirían tales conversaciones: “No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado”, lanzaron contra Trump.

Asimismo, a través de un comunicado recogido por la agencia Tasnim, que está vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya volvió a insistir en que los postulados de Washington respecto de las negociaciones son falsos.

“Hoy en día, hay dos frentes: la verdad y la mentira. Y ningún buscador de la verdad es seducido por tus olas mediáticas”, se puede leer en el comunicado.

“Nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como ustedes”, agregó.

Trump había asegurado que Irán quería “hacer un trato”

Entretanto, este lunes, Donald Trump había afirmado que su Administración mantiene conversaciones con Irán con el objetivo de alcanzar un posible acuerdo, y señaló que existe una “posibilidad real” de avanzar hacia una solución del conflicto bilateral.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Las declaraciones tuvieron lugar en el aeropuerto de Palm Beach, en Florida, donde el mandatario destacó la intensidad de los contactos recientes: “Tuvimos conversaciones muy, muy intensas. Veremos a dónde nos llevan. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Ellos llamaron, yo no fui”.

En esa línea, Trump evaluó de manera positiva el estado actual de las negociaciones y remarcó: “Lo único que digo es que estamos ante una posibilidad real de llegar a un acuerdo”.

A su vez, consideró que, si el diálogo continúa por este camino, el conflicto podría resolverse, al describir las conversaciones como “perfectas” hasta el momento y asegurar que, “si siguen adelante, se acabará este problema, este conflicto”.