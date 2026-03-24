Ataque de Irán sobre Tel Aviv. Foto: EFE

Irán lanzó una nueva ola de de misiles contra Israel que reflejaron fallas en la “Cúpula de Hierro”, causando daños en infraestructuras y varios incendios en Tel Aviv.

Varios edificios fueron dañados en Tel Aviv y hubo también coches quemados, según detallaron los equipos de bomberos y rescate en un comunicado.

Ataque de Irán sobre Tel Aviv. Video: efe

Los bomberos habían informado, poco antes, de otros dos fuegos causados por la caída de metralla en la ciudad de Rosh HaAyin, en un descampado, y en la localidad de Netanya, también en un área al aire libre, como consecuencia de un reciente bombardeo.

Pasada la madrugada, Israel detectó además el lanzamiento de proyectiles hacia el norte del país, por lo que equipos de emergencias del Magen David Adom fueron desplegados a las ciudades de Nesher y Haifa, donde un hombre resultó herido leve.

Ataque de Irán sobre Tel Aviv. Foto: EFE

Los paramédicos también llegaron a la sureña Beersheva, tras haber recibido informes de dos lugares afectados por fragmentos tras un ataque iraní, sin causar víctimas.