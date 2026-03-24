Consecuencias de los ataques en Medio Oriente. Foto: via REUTERS

En el transcurso de la madrugada de este martes, fuerzas militares de Irán atacaron con misiles el centro de la capital de Israel, Tel Aviv, generando heridas en al menos seis personas.

Así lo confirmó el servicio de emergencias israelí, Magen David Adom, que ratificó que los damnificados sufrieron heridas leves. Además, esta organización nacional de emergencias médicas desplegó sus equipos en varios puntos del centro de Israel frente a la existencia de múltiples impactos por los misiles iraníes.

Junto con los ataques masivos al centro de Israel en el transcurso de la madrugada de este martes 24 de marzo, Irán lanzó bombardeos contra otros países del golfo Pérsico, como Kuwait, que reportó daños en su red eléctrica, al tiempo que Arabia Saudita y Bahréin también denunciaron ataques en sus territorios.

Israel destruyó centros de mando de Hezbollah en Beirut

En contrapartida, la Fuerza Aérea de Israel destruyó un edificio de varios pisos en Beirut, la capital del Líbano, junto con otras instalaciones que, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), pertenecían al grupo terrorista Hezbollah y funcionaban como centros de mando.

Las sedes de Hezbollah atacadas, según la nación judía, estaban asociadas a la Fuerza Radwan, una unidad de élite con operaciones especiales, además de ser el brazo ofensivo de Hezbollah.

¿Qué es la Fuerza Radwan que atacó Israel?

Su nombre proviene de Imad Mughniyeh, un alto mando del grupo terrorista que tenía por alias “Hajj Radwan”.

El objetivo principal de la Fuerza Radwan radica en la infiltración en territorio israelí, principalmente en la región de Galilea, a fin de capturar civiles y atacar bases militares.

Se los considera como combatientes altamente entrenados en tácticas de guerrilla urbana, así como en operaciones anfibias y el uso de misiles antitanque y reconocimiento de largo alcance.

A su vez, muchos de sus miembros han logrado experiencia significativa luchando en la guerra civil de Siria, cuando apoyaron al régimen de Bashar al-Assad, quien actualmente está exiliado en Moscú, tras la revuelta en su país.

Miembros de la Fuerza Radwan, un grupo de élite y brazo armado de Hezbollah. Foto: Wikipedia.

Hay que recordar que el pasado 12 de marzo, Israel anunció la muerte del comandante de la Fuerza Radwan en el sur del Líbano. Posteriormente, el 22 de marzo, otro alto mando de la misma estructura falleció como consecuencia de un ataque aéreo israelí.

Lo más reciente, este 23 de marzo, tropas israelíes detuvieron a integrantes de la unidad y llevaron a cabo la destrucción de instalaciones estratégicas, entre ellas túneles y centros de control donde se almacenaban lanzacohetes y material explosivo.

También se informó de la eliminación de túneles de aproximadamente 100 metros de extensión, los cuales conectaban refugios de la Fuerza Radwan con puestos de vigilancia orientados hacia territorio israelí, en la continuidad de un conflicto que no da tregua.