Mohammad Bagher Zolghadr, el nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Foto: Wikipedia.

La República Islámica de Irán anunció el nombramiento de un nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. La responsabilidad recae en el excomandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Bagher Zolghadr, quien viene a sustituir al fallecido Alí Larijani, muerto en ataques estadounidenses e israelíes la semana pasada.

“Mohammad Bagher Zolghadr, con el visto bueno y la aprobación del líder supremo de la Revolución Islámica -Mojtaba Jamenei- y mediante decreto del presidente, Masoud Pezeshkian, fue designado como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional”, informó a través de la red social X el director adjunto de la oficina de comunicaciones presidencial, Mehdi Tabatabaei.

Mohammad Bagher Zolghadr fue designado para reemplazar en el cargo al fallecido Alí Larijani. Foto: REUTERS

¿Quién es Mohammad Bagher Zolghadr, el nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional que reemplaza a Alí Larijani?

Es un alto comandante militar iraní retirado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Su nuevo cargo como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de la República Islámica lo convierte en una figura clave dentro de la seguridad iraní, además de roles de defensa.

Mohammad Bagher Zolghadr cuenta con una larga trayectoria en la inteligencia de su país y en las fuerzas armadas iraníes.

Antes de esta designación, se desempeñó como subdirector de asuntos estratégicos, de seguridad social y de prevención del delito en el sistema judicial de Irán. También ejerció como viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad bajo el mandato de Mahmoud Ahmadinejad, quien fue presidente del país persa entre 2005 y 2013.

Mohammad Bagher Zolghadr. Foto: X/@washington_EY

Nació en Fasá, cerca de Shiraz, en el sur del país, en el año 1954. Se licenció en Economía por la Universidad de Teherán antes de que se produjera la revolución islámica de 1979, que dio origen a los ayatolás y al régimen teocrático en Irán.

Previo a esta revolución, se lo vinculó al grupo guerrillero Mansourun, una agrupación militante islamista activa por aquellos años.

La designación de Mohammad Bagher Zolghadr viene a llenar el vacío de poder que dejó el asesinato de Alí Larijani, uno de los políticos más importantes de Irán que murió en los recientes ataques de Estados Unidos e Israel, en el contexto de la guerra actual.