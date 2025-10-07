Hamás pide más garantías: solicitaron se “aclaren” ciertos términos de la paz que propone Trump en Gaza

Mientras se suscitan las negociaciones entre las partes en Egipto, el grupo islamista busca asegurar su supervivencia una vez libere a los rehenes.

Hamás pide "aclarar" ciertos términos de la paz propuesta por Trump. Foto: REUTERS

En medio de las negociaciones por una eventual paz en la Franja de Gaza, el grupo islamista Hamás pidió “aclarar los mecanismos y trámites” para que se aplique este cese de las hostilidades encabezado por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fue el precursor de esta propuesta.

Al mismo tiempo, reclama tener algún tipo de garantía sobre que Israel no retome sus hostilidades hacia Gaza, según informó este martes la televisión egipcia Al Qahera News.

“Hamás pide aclarar los mecanismos y trámites necesarios para implementar el plan de Trump, así como garantías de que Israel no reanude la agresión contra Gaza”, comentó una fuente de alto nivel, pero en el anonimato.

Podría haber un alto al fuego en la guerra que se desarrolla en Gaza. Foto: REUTERS

Cabe recordar que recientemente delegados de Hamás, Israel y EE.UU. se reunieron en Egipto en pos de retomar el diálogo que los lleve a una eventual tregua.

Hamás está dispuesto a “entregar a todos los rehenes y cautivos, vivos y muertos”

El mismo informante en el anonimato dijo que Hamás está dispuesto a “entregar a todos los rehenes y cautivos, vivos y muertos” en el caso de que se logre un acuerdo entre las partes del cese de las hostilidades.

Mientras tanto, a la ciudad balnearia egipcia de Sharm el Sheij, en el sur de la península del Sinaí, “siguen llegando delegaciones de Qatar, Turquía y Estados Unidos para participar en las reuniones para la implementación del plan de Trump”, tal como lo señaló Al Qahera News.

La misma emisora señaló que ya se empezó a debatir la lista de presos palestinos que Israel deberá excarcelar una vez los rehenes sean liberados.

Mientras tanto, una fuente de seguridad de Egipto mantuvo un diálogo en el anonimato con EFE y planteó que las negociaciones se mantienen “sin cambios sustanciales en las posiciones de las delegaciones de Israel y de Hamás”.

Y agregó que el grupo islamista mantiene su atención en lograr las garantías necesarias para que Israel no vuelva a atacar Gaza tras la entrega de los rehenes que ellos mantienen cautivos y que se dé el cese total de la guerra.