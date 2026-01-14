El canciller Pablo Quirno acompañó al presidente en el encuentro. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei recibió a los dos hermanos que fueron secuestrados por Hamás en octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz. Se trata de David y Ariel Cunio, quienes fueron liberados en octubre de 2025 y se reunieron con el mandatario en la mañana de este miércoles 14 de enero en el despacho presidencial de Casa Rosada.

El líder de La Libertad Avanza tuvo una mañana cargada de reuniones en Casa Rosada. En primer lugar, se reunió con empresarios del sector energético y minería tratándose de la firma MidOcean Energy. Venter de la Rey, director ejecutivo; Thomas Wheeler, vicepresidente; Vahid Farzad, director de Desarrollo de Negocio; y Jason Klein, director para América, estuvieron en Casa Rosada. Además, también participaron Marc Patsy, fundador y CEO de la empresa Blacks Limited; y Valenti Sabate, director de Operaciones.

Horas más tarde, recibió a David y Ariel Cunio, secuestrados por Hamás en octubre de 2023 y liberados en octubre de 2025. Además, del encuentro también participó Leah Soibel, fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina. En el posteo realizado por la Oficina del Presidente, se destacó a Estados Unidos como parte fundamental de la liberación de los dos hermanos. “Gracias a las gestiones de paz del Presidente Donald Trump”, indicaron.

Ariel Cunio, rehén israelí liberado por Hamás. Foto: via REUTERS

“Hubo un tiempo en que nos dieron 250 mililitros de agua y media pita al día. Oscuridad total, y se oían los estómagos de la gente. Les suplicamos que nos dieran otra cucharada de mermelada, algo más pequeño, pero no nos dieron nada”, dijo David Cunio tiempo atrás en diálogo con medios de Israel sobre la magnitud del secuestro.

“No es fácil regresar del cautiverio e intentar formar una familia como si nada hubiera pasado, especialmente cuando se tienen niñas pequeñas. Poco a poco están volviendo a confiar en mí, a quererme más cerca. Las cosas están empezando a volver a su sitio”, agregó.

David Cunio, uno de los rehenes liberados por Hamás. Foto: via REUTERS

Foro de Davos: con eje en la defensa de la propiedad privada y el respaldo a Trump, Javier Milei prepara su viaje a Suiza

A una semana de su viaje a Suiza, el presidente Javier Milei redacta el discurso que brindará en el Foro Económico de Davos que incluirá una defensa al accionar de su par republicano Donald Trump en Venezuela y que reafirmará el programa de ajuste que impulsó con su llegada a la gestión.

El mandatario viajará el próximo domingo 18 para asistir al evento que se desarrolla desde el 19 al 23 de enero en bajo el lema ‘Un espíritu de diálogo’. Asimismo, incorporará a su tercer discurso en el foro la defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista. “El Presidente expondrá la necesidad de que el mundo occidental recupere el sentido común”, sostuvo ante a la agencia NA una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Javier Milei en el Foro de Davos. Foto: Reuters.

En Casa Rosada plantean que Davos representa una plataforma global para difundir las ideas libertarias y que lleguen a distintos sectores del mundo. “Milei toma el primer discurso de Davos como un discurso fundacional de su gestión que le permitió cobrar protagonismo y relevancia a nivel mundial”, confesó un funcionario.