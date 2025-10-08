Conmoción en Brasil: una mujer muerta y ocho heridos tras el derrumbe en el restaurante de un jurado de Masterchef

Una mujer perdió la vida y ocho personas resultaron heridas. Los detalles del siniestro ocurrido en el restaurante de un jurado de Masterchef Brasil.

El Departamento de Bomberos informó la muerte de una empleada y ocho heridos. Foto: Captura de CNN Brasil

Una mujer murió y otras ocho personas están heridas al derrumbarse el techo de un restaurante ubicado en la zona central de San Pablo. El espacio es conocido porque pertenece a un jurado de MasterChef Brasil, el siniestro ocurrió este miércoles 8 de octubre y el Departamento de Bomberos emitió un informe oficial.

La teniente Olivia Perrone, portavoz del Departamento de Bomberos, precisó que una empleada del restaurante falleció tras permanecer tres horas atrapada entre los escombros y otras cinco personas fueron rescatadas por los socorristas en un plazo de dos horas.

Lo que pasó fue que se derrumbó el techo y parte de la estructura del restaurante Jamile, ubicado en el barrio de Bela Vista. Inicialmente, la secretaría de Seguridad de San Pablo informó que una fuga de gas había provocado una explosión en el lugar y fue descartado tras una investigación policial.

El restaurante es conocido porque su propietario es el cocinero Henrique Fogaça, reconocido por ser uno de los jurados de Masterchef Brasil. De los ocho heridos, cuatro fueron trasladados a hospitales de la región central de San Pablo. En el momento del derrumbe, había 20 personas dentro del establecimiento, de acuerdo con un sobreviviente citado por el canal GloboNews.