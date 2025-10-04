El hipnótico pueblito de Brasil con playas de ensueño: un lugar pintoresco de aguas cristalinas y arena blanca

Isla Paraty. Foto: Instagram @paraty.rj.br

Entre Río de Janeiro y São Paulo se encuentra un destino que atrae a turistas de todo el mundo gracias a sus playas de ensueño y a su pintoresco centro histórico. Se trata de la isla Paraty, un lugar que combina historia, naturaleza y playas paradisíacas.

Ubicada a 250 kilómetros de Río de Janeiro, esta ciudad pequeña, que muchas veces se la describe como pueblo, atrae a los turistas con su centro histórico de calles empedradas, casas coloridas y balcones decorados, además de más de 50 playas cercanas que permiten escapar del turismo masivo y disfrutar de tranquilidad y paisajes únicos.

Isla Paraty. Foto: Instagram @paraty.rj.br

Dónde queda Paraty, la “Venecia brasileña”

Situada en el estado de Río de Janeiro, sobre el océano Atlántico, Paraty se encuentra a solo 5 metros sobre el nivel del mar, y en ciertas épocas sus calles se inundan, lo que le dio el apodo de “la Venecia brasileña”.

Su arquitectura colonial, bien conservada, llevó a que su centro histórico fuera declarado Patrimonio Histórico Nacional, un atractivo que combina tradición y belleza visual.

Isla Paraty. Foto: Instagram @paraty.rj.br

Qué hacer en Paraty

El pueblo ofrece actividades para todos los gustos. En su centro histórico, los visitantes pueden disfrutar de paseos por sus calles coloridas, conocer bares con música en vivo y admirar la arquitectura colonial.

Para quienes buscan naturaleza y aventura, las playas cercanas son un verdadero tesoro: muchas solo son accesibles en barco o lancha privada, lo que garantiza espacios tranquilos y poco concurridos.

Isla Paraty. Foto: Instagram @paraty.rj.br

Entre las playas más destacadas se encuentran aquellas con aguas cristalinas y arenas blancas, ideales para nadar, relajarse y conectar con la naturaleza. Las excursiones en barco o los traslados privados permiten explorar estos rincones de manera cómoda y segura, disfrutando del paisaje costero durante el trayecto.

Praia do Sono: Una de las más famosas, con arena blanca, aguas claras y un ambiente tranquilo ideal para relajarse.

Praia de Lula: Pequeña y escondida, perfecta para quienes buscan privacidad.

Praia da Ponta Negra: Popular entre familias, con fácil acceso en barco y buenos servicios.

Praia de Antigos: Rodeada de vegetación y perfecta para quienes disfrutan de la naturaleza virgen.

Praia do Cachadaço: Una de las más alejadas, ideal para practicar snorkel y disfrutar de paisajes paradisíacos.

Praia do Jabaquara: Con aguas calmas y transparente, ideal para nadar y descansar.

Cómo llegar a Paraty

Paraty está bien conectada con Río de Janeiro y São Paulo, a las que se puede llegar tanto en auto como en ómnibus, con un viaje de entre 4 y 5 horas. Otra opción es arribar en barco desde localidades costeras cercanas, lo que ofrece un recorrido escénico desde el mar.

Lula Beach, isla Paraty. Foto: Instagram @yugue.naojiro

Dentro de la ciudad, lo más recomendable es recorrer el centro histórico a pie o en bicicleta, ya que el tránsito vehicular es limitado. Para acceder a las playas más alejadas, conviene contratar traslados en lancha, que permiten disfrutar de paisajes tranquilos y poco concurridos, garantizando una experiencia más cercana a la naturaleza y al encanto de Paraty.