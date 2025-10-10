Caos de tránsito en China: millones de autos colapsaron una autopista por más de 24 horas tras la Semana Dorada

Las imágenes, captadas por drones, registraron el embotellamiento después de las vacaciones del tradicional descanso chino. Mirá las imágenes en la nota.

Caos de tránsito en China tras la “Súper Semana Dorada”. Foto: Captura de video.

El fin de las tradicionales vacacaciones en China, denominada Semana Dorada, generó un brutal colapso de tránsito de una de las autopistas más importantes del gigante asiático.

Millones de vehículos quedaron atrapados en un embotellamiento que duró más de 24 horas.

Las autoridades informaron que más de 60 millones de vehículos se desplazaron durante el fin de semana, saturando la red vial nacional.

En las escenas captadas por drones mostraron las interminables filas de autos detenidos, mientras conductores y familias esperaban durante horas sin poder avanzar a lo largo de las carreteras de China.

Caos de tránsito en China tras la “Súper Semana Dorada”. Foto: X

La gran cantidad de autos coincidió con intensas lluvias, además de las obras de mantenimiento en la autopista G4 Beijing-Hong Kong-Macao, una de las rutas más transitadas de China, lo que generó el histórico colapso.