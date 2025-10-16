Videos e imágenes impactantes: protestas en Perú dejaron un muerto y más de 100 heridos

Este miércoles por la noche se dieron nuevas movilizaciones en contra de las autoridades. El hombre fallecido fue identificado como Eduardo Ruiz, de 32 años.

Protestas e incidentes en Lima, Perú. Foto: REUTERS

Un nuevo episodio de violencia y caos se dio en Perú. Esta vez, distintos manifestantes salieron a la calle en Lima, a modo de repudio contra el Gobierno y el Congreso de Perú. La Defensoría del Pueblo indicó que el saldo de las protestas es de un muerto y más de 100 heridos, entre los que se encuentran policías y civiles.

El hombre que murió fue identificado como Eduardo Ruiz, quien fue trasladado al Hospital Loayza, del centro de Lima, en el que se certificó su muerte, indicó a la emisora de radio RPP el adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo.

Protestas e incidentes en Lima, Perú. Foto: REUTERS

Protestas en Perú: al menos un muerto y más de 100 heridos

Ruiz era parte de las miles de personas que salieron a protestar contra el Gobierno y el Congreso por la corrupción y el aumento de la inseguridad ciudadana, impulsada por el auge del crimen organizado, y tras la ascensión al sillón presidencial del presidente del Congreso, José Jerí, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte por parte del Legislativo.

Protestas, caos e incidentes en Perú. Video: Reuters.

El presidente interino Jerí lamentó la muerte de Ruiz y deseó “que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”. “Fuerza a su familia en este momento”, dijo el mandatario.

De acuerdo a testigos, Ruiz murió por un disparo ejecutado supuestamente por un “terna”, un agente policial encubierto entre los manifestantes sin ningún tipo de identificación policial que aparentemente había sido descubierto por un grupo de participantes en la protesta y, en su huida, abrió fuego hacia sus perseguidores.

Protestas e incidentes en Lima, Perú. Foto: REUTERS

Según la Defensoría del Pueblo, el hecho ocurrió en torno a las 23.30 hora local (4.30 GMT) en las inmediaciones de la Plaza Francia, situada en el centro de Lima, por donde transcurrió la protesta de manera pacífica hasta que un grupo de personas quisieron tumbar las protecciones del Congreso y la Policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos indiscriminadamente.

La muerte de Ruiz también fue confirmada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que expresó su “profunda indignación y solidaridad con su familia”. “Exigimos una investigación inmediata, exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos y determine responsabilidades”, sostuvo la organización no gubernamental.

Protestas e incidentes en Lima, Perú. Foto: REUTERS

Otras imágenes captadas por manifestantes y difundidas en redes sociales muestran a una agente de la división de tránsito disparando en dirección a las personas después de que se accidentase su moto, en una amplia avenida del centro de la capital peruana.

Otras personas que estuvieron en la zona de la protesta reportaron diversos casquillos de bala hallados en el suelo.

Violencia en Perú: autoridades piden investigaciones

El flamante ministro del Interior, Vicente Tiburcio, lamentó a RPP la muerte del manifestante e indicó que ha dispuesto “de forma inmediata que se realicen las investigaciones” al argumentar que el dispositivo policial asignado a la protesta no estaba en esa zona y que “no hay personal ‘terna’”.

Protestas e incidentes en Perú. Foto: REUTERS

“Dicen que habría sucedido en la plaza Francia. En ningún momento nuestras fuerzas han estado en esa zona. Solicito una exhaustiva investigación para esclarecer la muerte de este ciudadano. Lamentamos este hecho de muerte que nosotros nunca hemos previsto. Que se investigue hasta las últimas consecuencias”, dijo Tiburcio.

“Algunas personas se han disfrazado con cascos y tapándose, llevando mochilas y objetos contundentes sacados de la vereda”, añadió el titular de la cartera del Interior.