Rodrigo Paz Pereira se impuso en un balotaje histórico y es el nuevo presidente de Bolivia

El flamante mandatario le ganó la pulseada al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, con quien había sido el más votado en las presidenciales del 17 de agosto. De esta manera, se marcó el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo.

Rodrigo Paz. Foto: REUTERS

En un balotaje histórico, el senador Rodrigo Paz Pereira se impuso ante el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga y se convirtió en el nuevo presidente de Bolivia.

Según la información difundida por el Tribunal Supremo Electoral, con poco más del 97% de las actas procesadas, el flamante jefe de Estado boliviano obtuvo el 54,53% de los votos.

Rodrigo Paz Pereira. Foto: REUTERS

Paz representa al Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al expolicía Edman Lara, mientras que Quiroga fue candidato por la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.

El nuevo mandatario tomará juramento como nuevo mandatario del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Balotaje inédito en Bolivia

El pasado 17 de agosto, los bolivianos votaron para elegir a su presidente, vicepresidente y renovar el Parlamento nacional para el próximo quinquenio. Paz y Quiroga fueron los dos candidatos más votados, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Por eso, este domingo los bolivianos volvieron a las urnas para elegir por primera vez en su historia a su presidente y vicepresidente en una segunda vuelta, mecanismo establecido en la Constitución vigente desde 2009.