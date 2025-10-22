El ranking de los ejércitos más poderosos del mundo: cuál es el más importante de Sudamérica y qué puesto ocupa Argentina
El portal Global Fire Power se encarga de elaborar todos los años una lista que refleja los ejércitos más poderosos del mundo, evaluando a 145 países a partir de más de 60 factores, que incluyen el tamaño de sus fuerzas armadas, el equipamiento militar, la logística, los recursos financieros y la posición estratégica.
Este ranking no solo refleja la capacidad militar convencional, sino también el potencial de defensa y proyección de poder de cada nación, ofreciendo una perspectiva comparativa clave para analizar la seguridad global y regional. Entre los casos más destacados se encuentran el ejército más poderoso de Sudamérica y la posición que ocupa Argentina dentro de este listado global.
De acuerdo con el ranking 2025 elaborado por Global Fire Power, Brasil encabeza la lista como el ejército más poderoso de Sudamérica, destacándose por su avance tecnológico, el tamaño de sus fuerzas y sus recursos estratégicos.
Por su parte, Argentina ocupa el segundo lugar en la región y mantiene una posición relevante a nivel mundial, lo que refleja una estructura militar sólida dentro del contexto sudamericano, aunque enfrenta desafíos y limitaciones propias.
Ranking de los ejércitos más poderosos del mundo:
- 1 Estados Unidos: 0.0744
- 2 Rusia: 0.0788
- 3 China: 0.0788
- 4 India: 0.1184
- 5 Corea del Sur: 0.1656
- 6 Reino Unido: 0.1785
- 7 Japón: 0.1839
- 8 Francia: 0.1878
- 9 Turquía: 0.1902
- 10 Italia: 0.2164
- 11 Brasil: 0.1878
- 12 Pakistán: 0.2415
- 13 Indonesia: 0.2557
- 14 Alemania: 0.2601
- 15 Israel: 0.2661
- 16 Irán: 0.3048
- 17 España: 0.3242
- 18 Australia: 0.3298
- 19 Egipto: 0.3427
- 20 Argelia: 0.3589
- 21 Ucrania: 0.3755
- 22 Polonia: 0.3776
- 23 Taiwán: 0.3988
- 24 Vietnam: 0.4024
- 25 Arabia Saudita: 0.4201
- 26 Tailandia: 0.4536
- 27 Suecia: 0.4835
- 28 Canadá: 0.5179
- 29 Singapur: 0.5271
- 30 Grecia: 0.5337
- 31 Nigeria: 0.5771
- 32 México: 0.5965
- 33 Argentina: 0.6013
- 34 Corea del Norte: 0.6016
- 35 Bangladesh: 0.6062
- 36 Holanda: 0.6412
- 37 Myanmar: 0.6735
- 38 Noruega: 0.6811
- 39 Portugal: 0.6856
- 40 Sudáfrica: 0.6889
- 41 Filipinas: 0.6987
- 42 Malasia: 0.7429
- 43 Iraq: 0.7738
- 44 Suiza: 0.7869
- 45 Dinamarca: 0.8109
- 46 Colombia: 0.8353
- 47 Chile: 0.8361
- 48 Finlandia: 0.8437
- 49 Perú: 0.8588
- 50 Venezuela: 0.8882
- 51 Rumanía: 0.8984
- 52 Etiopía: 0.9305
- 53 República Checa: 0.9994
- 54 Emiratos Árabes Unidos: 1.0186
- 55 Hungría: 1.0259
- 56 Angola: 1.0961
- 57 Kazajstán: 1.1016
- 58 Uzbekistán: 1.1121
- 59 Marruecos: 1.1273
- 60 Azerbaiyán: 1.2531
- 61 Bélgica: 1.2564
- 62 Bulgaria: 1.2563
- 63 Serbia: 1.2576
- 64 Siria: 1.2771
- 65 Ecuador: 1.3021
- 66 República Democrática del Congo: 1.3111
- 67 Cuba: 1.3286
- 68 Austria: 1.3704
- 69 Sri Lanka: 1.3941
- 70 Bielorrusia: 1.3954
- 71 Eslovaquia: 1.3978
- 72 Qatar: 1.4307
- 73 Sudán: 1.4756
- 74 Croacia: 1.5074
- 75 Jordania: 1.6139
- 76 Libia: 1.4449
- 77 Turkmenistán: 1.6512
- 78 Albania: 1.6815
- 79 Kuwait: 1.6982
- 80 Bolivia: 1.7221
- 81 Bahréin: 1.7448
- 82 Omán: 1.8047
- 83 Kenia: 1.8135
- 84 Chad: 1.8712
- 85 Yemen: 1.8901
- 86 Nueva Zelanda: 1.9039
- 87 Paraguay: 1.9044
- 88 Lituania: 1.9075
- 89 Mozambique: 1.9265
- 90 Túnez: 1.9538
- 91 Armenia: 2.0373
- 92 Tanzania: 2.0416
- 93 Camerún: 2.0501
- 94 Georgia: 2.0695
- 95 Camboya: 2.0752
- 96 Eslovenia: 2.1016
- 97 Irlanda: 2.1103
- 98 Mongolia: 2.1135
- 99 Latvia: 2.1246
- 100 Uruaguay: 2.1385
- 101 Honduras: 2.1679
- 102 Costa de Marfil: 2.1796
- 103 Guatemala: 2.1956
- 104 Mali: 2.2379
- 105 Kirguistán: 2.2543
- 106 Laos: 2.2663
- 107 Estonia: 2.2917
- 108 Tayikistán: 2.3049
- 109 Zambia: 2.3411
- 110 Ghana: 2.3775
- 111 Zimbabue: 2.3863
- 112 Macedonia del Norte: 2.4042
- 113 Sudán del Sur: 2.4321
- 114 Uganda: 2.4767
- 115 Líbano: 2.5981
- 116 Namibia: 2.6384
- 117 Luxemburgo: 2.6415
- 118 Afganistán: 2.6442
- 119 Níger: 2.6689
- 120 Eritrea: 2.6985
- 121 República del Congo: 2.7282
- 122 Botswana: 2.7509
- 123 Mauritania: 2.7977
- 124 República Dominicana: 2.8023
- 125 Senegal: 2.8116
- 126 Nepal: 2.8915
- 127 Montenegro: 2.9216
- 129 El Salvador: 2.9371
- 128 Burkina Faso: 2.9734
- 129 Madagascar: 3.0609
- 131 Nicaragua: 3.0966
- 132 Bosnia Herzegovina: 3.0799
- 133 Gabón: 3.1805
- 134 Moldavia: 3.2555
- 135 Islandia: 3.5181
- 136 Panamá: 3.5316
- 137 Belice: 3.7191
- 138 Liberia: 3.7781
- 139 Surinam: 3.9127
- 140 Sierra Leona: 3.9701
- 141 Kosovo: 4.9141
- 142 Somalia: 4.2037
- 143 República Centroafricana: 4.2347
- 144 Benín: 4.3156
- 145 Bután: 6.3934