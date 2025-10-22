El ranking de los ejércitos más poderosos del mundo: cuál es el más importante de Sudamérica y qué puesto ocupa Argentina

Datos clave a considerar para evaluar el papel estratégico que desempeñan dos países sudamericanos en la defensa regional.

Ejército Argentino. Foto: Ejército Argentino.

El portal Global Fire Power se encarga de elaborar todos los años una lista que refleja los ejércitos más poderosos del mundo, evaluando a 145 países a partir de más de 60 factores, que incluyen el tamaño de sus fuerzas armadas, el equipamiento militar, la logística, los recursos financieros y la posición estratégica.

Este ranking no solo refleja la capacidad militar convencional, sino también el potencial de defensa y proyección de poder de cada nación, ofreciendo una perspectiva comparativa clave para analizar la seguridad global y regional. Entre los casos más destacados se encuentran el ejército más poderoso de Sudamérica y la posición que ocupa Argentina dentro de este listado global.

El Ejército de Brasil es el más importante de Sudamérica. Foto: Unsplash.

De acuerdo con el ranking 2025 elaborado por Global Fire Power, Brasil encabeza la lista como el ejército más poderoso de Sudamérica, destacándose por su avance tecnológico, el tamaño de sus fuerzas y sus recursos estratégicos.

Por su parte, Argentina ocupa el segundo lugar en la región y mantiene una posición relevante a nivel mundial, lo que refleja una estructura militar sólida dentro del contexto sudamericano, aunque enfrenta desafíos y limitaciones propias.

Ranking de los ejércitos más poderosos del mundo: