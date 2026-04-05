Ejército de Alemania. Foto: Unsplash.

Una reciente modificación en la legislación de defensa de Alemania generó un intenso debate sobre las libertades individuales. A partir de ahora, los varones de entre 17 y 45 años requieren de una autorización de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas) para realizar estancias en el extranjero que superen los tres meses de duración.

Esta medida forma parte de la Ley de Modernización del Servicio Militar que entró en vigor el pasado 1° de enero de 2026 con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del país ante los retos geopolíticos actuales. El eje de la controversia se encuentra en la revisión de la ley del servicio militar obligatorioS según el apartado 2 de dicha norma, “tras cumplir los 17 años, las personas de sexo masculino deben obtener una autorización del centro de reclutamiento competente de la Bundeswehr si desean abandonar la República Federal de Alemania por más de tres meses”.

Anteriormente, esta restricción a la autodeterminación solo se aplicaba en “situaciones de tensión o de defensa” ante la inminencia de un ataque. Sin embargo, con la reforma actual, la norma rige con carácter general. Una portavoz del Ministerio de Defensa justificó la medida ante el portal Ippen.Media y señaló que “en caso de emergencia debemos saber quién se encuentra eventualmente durante más tiempo en el extranjero”.

Los hombres de entre17 y 45 años ahora necesitan permiso para viajar al extranjero. Foto: AP Photos

Cambios en el servicio militar de Alemania: cómo afecta a los viajes y estudios

La normativa impacta directamente en jóvenes que planean años sabáticos, semestres de intercambio o traslados laborales prolongados. Sin embargo, el Ministerio de Defensa intentó llevar tranquilidad al aclarar que mientras el servicio militar siga siendo voluntario, la autorización se considerará “en principio otorgada”.

A pesar de esto, las disposiciones administrativas para automatizar estas excepciones aún no entraron en vigor. Por lo tanto, en términos legales estrictos, hoy sigue vigente la obligación de tramitar el permiso ante el centro de reclutamiento. El portavoz ministerial subrayó que dado el derecho vigente “esas autorizaciones deben concederse por regla general”.

Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania. Foto: Reuters

Cabe resaltar que esta reforma se produce cuatro años después de la invasión rusa a Ucrania, evento que volvió a situar la defensa del continente en el centro de la agenda alemana. El Gobierno federal busca aumentar sus efectivos de los 184.000 actuales a una cifra de entre 255.000 y 270.000 para el año 2035.

Aunque el Ministerio de Defensa admitió que las consecuencias de la ley son “profundas”, todavía no se determinaron las sanciones que enfrentarían aquellos ciudadanos que omitan solicitar la autorización antes de partir. El diario Frankfurter Rundschau, que adelantó la noticia, destacó la falta de claridad inicial por parte del Gobierno para informar a la opinión pública sobre estos cambios que afectan la movilidad de millones de ciudadanos.