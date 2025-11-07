El hotel más alto del planeta: 82 pisos, vistas panorámicas al Golfo Pérsico y más de mil habitaciones

El complejo, de 365 metros, contará con la piscina infinita más elevada del mundo, restaurantes de autor y una estética inspirada en la filosofía japonesa wabi-sabi. Con una inversión de más de u$s700 millones, el proyecto promete consolidarse como uno de los más importantes dentro del turismo de lujo.

Hotel Ciel Dubai Marina. Foto: The First Group.

Dubai vuelve a desafiar los límites de la arquitectura. En noviembre de 2025, la ciudad inaugurará el Ciel Dubai Marina, el que será oficialmente el hotel más alto del mundo, con 365 metros de altura y 82 pisos. Este rascacielos de diseño futurista no solo superará al actual récord del Gevora Hotel, sino que también se convertirá en un nuevo emblema del turismo de lujo internacional.

Ubicado junto al puerto deportivo, el proyecto, desarrollado por The First Group en colaboración con China Railway Construction Corporation, demandó una inversión de más de 700 millones de dólares y simboliza la apuesta del emirato por atraer inversiones en el sector hotelero y de bienes raíces de alta gama.

Ciel Dubai Marina. Video: YouTube / The First Group.

La torre albergará 1.042 habitaciones y suites, un atrio de 300 metros y doce jardines verticales distribuidos en distintos niveles. Su diseño, a cargo del estudio NORR Group, busca conjugar la sofisticación del acero y el vidrio con la funcionalidad necesaria para resistir los vientos del desierto y las extremas variaciones térmicas.

Uno de sus principales atractivos será la pileta infinita más alta del mundo, situada en el piso 76, que ofrecerá vistas directas al Golfo Pérsico y a la icónica isla Palm Jumeirah. A su alrededor, los huéspedes podrán disfrutar de un bar panorámico y un restaurante gourmet, concebidos para ser nuevos puntos de encuentro en el skyline dubaití.

En el piso 81 funcionará el Ciel Observatory Lounge, un mirador con vistas de 360 grados, mientras que la azotea incluirá un sky lounge destinado a eventos exclusivos. En su interior, la decoración se inspira en el concepto japonés wabi-sabi, una filosofía que celebra la belleza de lo simple y lo imperfecto.

Hotel Ciel Dubai Marina. Foto: The First Group.

Cómo es el Ciel Dubai Marina, el hotel que superará todos los récords mundiales de altura

El hotel ofrecerá una amplia propuesta gastronómica con ocho restaurantes, incluyendo tres del reconocido sello británico Tattu, además de espacios de cocina mediterránea e internacional. El spa y gimnasio, situados en el nivel 61, operarán las 24 horas con vista al mar, y los huéspedes podrán acceder también al Soluna Beach Club, un club privado con playa y piscina.

Las tarifas partirán desde u$s280 por noche y podrán superar los u$s1.000 en las suites premium con vista al mar. Además, The First Group ofrecerá la posibilidad de invertir en residencias y habitaciones dentro del complejo, con valores desde u$s450.000 y rentabilidades estimadas del 6,7% anual.

“Este proyecto redefinirá la hospitalidad de lujo y mostrará lo mejor de Dubái”, expresó Rob Burns, director ejecutivo de The First Group.

Hotel Ciel Dubai Marina. Foto: The First Group.

El Ciel Dubai Marina ya fue reconocido internacionalmente antes de su apertura. Obtuvo los premios a Mejor Arquitectura Hotelera Internacional y Mejor Arquitectura Residencial de Gran Altura en los International Property Awards 2019, además de distinciones en los Africa & Arabia Property Awards.

Con la mirada puesta en la sostenibilidad, el edificio incorpora tecnologías de eficiencia energética que reducen en un 25% el consumo respecto a hoteles de similar tamaño, y busca alcanzar certificaciones ambientales internacionales.

“El edificio no se trata sólo de arquitectura, sino de cómo la ingeniería y el diseño pueden integrarse para crear una experiencia completa”, concluyó Burns.