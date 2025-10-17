Un hotel abandonado y aguas termales en la montaña: el rincón secreto de Argentina que deslumbra en la provincia menos pensada

Entre montañas rojizas y valles imponentes, este sitio combina aguas de colores sorprendentes con propiedades curativas y una hostería abandonada llena de misterio. Un lugar que acapara miradas por su belleza natural y postales únicas.

Agua Hedionda, San Juan. Foto: Instagram @natidesideri

En Argentina, la región de Cuyo alberga paisajes imponentes y cautivadores. Si bien Mendoza y San Luis suelen recibir el reconocimiento que merecen, la provincia de San Juan a menudo pasa desapercibida. Sin embargo, quienes tienen la suerte de visitarla quedan deslumbrados por su belleza.

Uno de los rincones más bellos de la provincia es Agua Hedionda. Y sí, el nombre no le hace justicia. Aunque no existe una teoría oficial sobre su origen, los habitantes del lugar aclaran que “el nombre no condice con lo hermoso que es el paisaje del lugar”.

Agua Hedionda, San Juan. Foto: Instagram @natidesideri

Esta zona de San Juan, ubicada a 29 kilómetros de Jáchal, cuenta con una vertiente de agua rica en azufre y otros minerales, cuyo olor se percibe a varios kilómetros. Los lugareños atribuyen el nombre justamente a esta característica.

Un hotel abandonado y aguas con propiedades curativas

Lo sorprendente de llegar hasta allí, más allá del camino, es encontrarse con una hostería abandonada en pleno corazón de la montaña. El hotel de dos pisos combina piedra y ladrillo en su construcción, con arcos y grandes ventanales que llaman la atención.

Hosteria de Agua Hedionda abandonada. Foto: Instagram @sanjuanintenso

Además, el surgente de agua del lugar posee propiedades curativas y deslumbra por su increíble color. El contraste del rojizo de las montañas, el verde del agua y la hostería abandonada crea postales únicas que difícilmente se olvidan.

La historia del hotel abandonada

La hostería fue inaugurada en 1962 durante la gobernación de Leopoldo Bravo, con el objetivo de fomentar el turismo en la región. Sin embargo, desde su apertura, el establecimiento nunca llegó a operar como se había planeado.

Huaco, San Juan. Foto: Instagram @sanjuanintenso

Las habitaciones eran pequeñas y los baños termales no eran funcionales, lo que dificultaba su uso. Además, en ese mismo año, comenzó un juicio por posesión veinteañal iniciado por la familia Motta, lo que complicó aún más la situación legal del lugar

Dónde queda Agua Hedionda

A 25 kilómetros de Jáchal, Agua Hedionda se encuentra en la localidad de Huaco, a la vera del río que lleva el mismo nombre. Está ubicada al final del descenso de la Cuesta de Huaco, junto a unas vertientes de aguas termales que hacen del lugar un destino imperdible.

Huaco, San Juan. Foto: Instagram @sanjuanintenso

En Agua Hedionda, los visitantes pueden sumergirse en sus aguas termales sulfurosas y disfrutar de sus reconocidas propiedades terapéuticas. El agua, con su característico olor a azufre, ayuda a relajar músculos, aliviar dolores articulares y mejorar la salud de la piel.

Bañarse en estas vertientes naturales, mientras se contempla el paisaje montañoso y rojizo de San Juan, se convierte en una experiencia única, ideal para quienes buscan combinar turismo y bienestar.