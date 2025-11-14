Estados Unidos retoma los ejercicios militares en Trinidad y Tobago en plena tensión con Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores trinitense informó que estos actos forman parte de la “histórica colaboración” entre las Fuerzas de Defensa y la Marina de Guerra estadounidense.

El destructor USS Gravely de la Armada de Estados Unidos en Puerto España, Trinidad y Tobago. Foto: REUTERS

El ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, confirmó este viernes que la Marina de Guerra de Estados Unidos regresará al territorio caribeño para seguir sus ejercicios militares con la Fuerza de Defensa Trinitense (TTDF) en medio de las tensiones con Venezuela.

En un comunicado, Sobers informó que estos actos “forman parte de nuestra histórica colaboración entre el TTDF y la milicia estadounidense”.

El ministro confirmó la información después de que el jueves el fiscal general de Trinidad y Tobago, John Jeremie, anunciara que los militares de la Unidad 22 de la Expedición Marina de EEUU intensificarán sus prácticas en el país desde este domingo hasta el 21 de noviembre.

Los ejercicios -agregó Sobers- continuarán realizándose “debido a los constantes hechos de violencia y actividad de bandas criminales”, con el fin de que las fuerzas de seguridad locales y las estadounidenses refuercen su coordinación.

“El entrenamiento se llevará a cabo a través de Trinidad y Tobago, tanto en zonas urbanas como rurales, con ejercicios diseñados para darse en el anochecer y las madrugadas”, detalló.

Un destructor estadounidense en la costa de Trinidad y Tobago. Foto: REUTERS

El ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago señaló además que Washington no le dio ninguna indicación de que estos ejercicios puedan emplearse para alguna acción contra la vecina Venezuela, pese a las tensiones actuales.

La enemistad entre Trinidad y Tobago y Venezuela

Las tensiones entre Venezuela y Trinidad se intensificaron con el atraque en Puerto España hace una semana del USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados.

Tras la llegada del destructor, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, llamó al pueblo de Trinidad y Tobago a evitar que Estados Unidos “meta una guerra en el Caribe”.

La llegada de la Marina estadounidense se produce poco después del arribo del portaaviones nuclear Gerald R. Ford, el mayor y más moderno de la flota, en su ruta hacia el Caribe.

El buque se unirá al Comando Sur de Estados Unidos en el despliegue aeoronaval que el Pentágono estadounidense incrementó desde hace unas semanas en aguas del Caribe frente a Venezuela.