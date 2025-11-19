Feroz incendio en Japón: los videos del siniestro que arrasó con más de 170 edificios

El voraz incendio se desató el martes por la noche en una zona residencial de Oita, en el suroeste de Japón. El Gobierno japonés activó un equipo especial y expresó sus condolencias, asegurando apoyo total a la región afectada.

Las llamas del feroz incendio en Japón. Foto: X/@dw_espanol

Una persona falleció y más de 170 edificios quedaron arrasados a partir de un importante incendio que se inició este martes por la noche en un área residencial del suroeste de Japón, donde aún perduraban las tareas de los bomberos para enfrentar las llamas este mismo miércoles.

La Policía de Japón confirmó el hallazgo del cuerpo de esta víctima en la zona del incendio en la ciudad de Oita, ubicada en la isla meridional de Kyushu, según detalló la agencia de noticias de aquel país, Kyodo.

Las imágenes del incendio en Japón. Video: X/@politicaestereo

Los efectos arrasadores del incendio en Japón

Las autoridades están tratando de establecer si se trata de un hombre de 76 años residente en la zona que desapareció durante el incendio. El departamento de bomberos de la ciudad de Oita, en la isla meridional de Kyushu, recibió una llamada de emergencia alrededor de las 17:45 hora local del martes (8:45 GMT) de un residente del distrito de Saganoseki, alertando de un incendio en una vivienda.

El fuego incontrolable de las llamas por el incendio. Foto: EFE.

El incendio ha quemado ya unos 48.900 metros cuadrados y ha afectado a más de 170 edificios, entre ellos viviendas, además de forzar la evacuación de hasta 180 personas en la noche del martes a un centro comunitario, según la cadena de televisión nipona NHK.

El voraz incendio de Japón. Video: Reuters.

Los bomberos continuaron este miércoles combatiendo las llamas y, aunque a primera hora de la tarde del miércoles aún no se habían controlado ni declarado su extinción, las autoridades locales señalaron que no se prevé que el fuego cause más daños de los ya constatados.

“El humo está disminuyendo y (estamos avanzando) hacia el control de la situación”, afirmó un funcionario del Gobierno de la prefectura de Oita, Shogo Fujikawa.

El enorme incendio que arrasó más de 170 edificios. Foto: via REUTERS

Las autoridades de la prefectura homónima de Oita, donde se encuentra la ciudad afectada, crearon un grupo de trabajo especial para analizar la evolución de la situación y los pasos a seguir, y solicitaron la ayuda de las Fuerzas de Autodefensa para poner bajo control la situación.

Desde el Gobierno central, la primera ministra, Sanae Takaichi, informó de la creación de una oficina de enlace para recabar información sobre lo sucedido, y transmitió las condolencias de su Ejecutivo a los afectados. “El Gobierno colaborará con las autoridades locales para brindar el mayor apoyo posible”, escribió la mandataria en un mensaje en su perfil de la red social X.