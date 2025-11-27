Atentado frente a la Casa Blanca: el atacante, que mató a dos soldados de la Guardia Nacional, había trabajado para la CIA

Se trata de Rahmanullah Lakanwal, de 29 años y ciudadanía afgana. El director de la CIA, John Ratcliffe, apuntó contra la administración de Joe Biden.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca. Foto: REUTERS

El presunto autor del atentado contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, en Washington, había trabajado para la CIA.

Según informó Fox News, Rahmanullah Lakanwal, de 29 años y ciudadanía afgana, estuvo vinculado con varias entidades del Gobierno de Estados Unidos, incluida la CIA, debido a su trabajo como miembro de una fuerza asociada en Kandahar.

La palabra del director de la CIA

El director de la CIA, John Ratcliffe, indicó en una declaración a Fox News que el Gobierno de Joe Biden justificó llevar a Lakanwal a Estados Unidos en septiembre de 2021, a raíz de la retirada de Washington de Afganistán, “debido a su trabajo previo con el Gobierno estadounidense, incluida la CIA”, como integrante de dicha fuerza asociada.

Ese trabajo “terminó poco después de la caótica evacuación”, añadió.

John Ratcliffe y Donald Trump.

Ratcliffe consideró que esa persona “y muchas otras nunca deberían haber tenido permitido” ir a Estados Unidos: “Nuestros ciudadanos y miembros del servicio merecen mucho más que tener que soportar las continuas consecuencias de los fracasos catastróficos de la Administración de Biden”.

El ataque cerca de la Casa Blanca

El ataque se produjo a la entrada de la estación de metro de Farragut West, a 500 metros de la Casa Blanca.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca. Video: REUTERS

Los dos miembros de la Guardia Nacional se encuentran en un estado crítico y el ataque recibido, que se produjo en vísperas del Día de Acción de Gracias, provocó una reacción inmediata por parte de las autoridades.