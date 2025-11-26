Tragedia en la Casa Blanca: murieron dos soldados de la Guardia Nacional en un tiroteo

Un sospechoso fue detenido y se encuentra en estado crítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que el atacante pagará un “precio alto”.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos murieron tras ser baleados durante un tiroteo registrado este miércoles cerca de la Casa Blanca.

“Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la red social X.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca. Video: REUTERS

Un sospechoso fue detenido y se encuentra en estado crítico. Además, la zona debió ser acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales.

“La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado”, dijo, por su parte, Karoline Leavitt, portavoz de Donald Trump, quien se encuentra en Florida.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Cómo fue el tiroteo cerca de la Casa Blanca

Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

La Guardia Nacional fue desplegada en la capital en agosto pasado por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca. Foto: REUTERS

En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.

Donald Trump prometió que el atacante pagará un “precio alto”

El presidente Donald Trump prometió que la persona que disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca “pagará un precio muy alto” por ello.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto”, declaró en su red Truth Social antes de que se conozca la muerte de los agentes.

“Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias”, agregó el mandatario, quien se encuentra en su mansión Mar-a-Lago de Florida con motivo del puente de Acción de Gracias.