Un aliado en Medio Oriente: Estados Unidos autorizó un paquete logístico millonario para los F-16 de un país árabe

La operación refuerza la cooperación militar entre ambos países y acompaña la incorporación de nuevas aeronaves, pruebas de sistemas avanzados y la expansión de las capacidades de defensa del reino árabe.

Los aviones F-16. Foto: X/@drjorgerachid

El gobierno de los Estados Unidos autorizó la posible venta de un amplio paquete logístico que tiene como fin apoyar y mantener la flota de cazas F-16 Block 70 de la Real Fuerza Aérea de Baréin, en un movimiento que podría ser fundamental para reforzar los lazos entre ambos países.

La operación, valuada en 445 millones de dólares, quedó plasmada de forma reciente en una notificación del Departamento de Estado hacia el Congreso estadounidense, un paso previo para la aprobación de la misma.

Avión caza F-16 Block 70. Foto: Lockheed Martin

Baréin y un logro significativo sobre los F-16

Si bien no tiene una de las flotas más numerosas de F-16 en el Golfo Pérsico, Baréin sí ostenta un logro significativo al ser el primer operador internacional que recibió la versión más moderna del Fighting Falcon.

Esto marcó un hito en 2023 con la presentación de los primeros F-16 Block 70 construidos en la nueva línea de producción de Lockheed Martin en Greenville, Carolina del Sur.

Nuevo paquete logístico para la flota de cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Baréin. Foto: Unsplash.

Esta adquisición representó un salto cualitativo de gran notoriedad en cuanto a las capacidades de defensa del pequeño país árabe en pos de modernizar su aviación.

En la actualidad, Baréin avanza con la incorporación de 16 aeronaves de nueva fabricación, cuyas primeras entregas comenzaron en 2024. Pero parte de estos aviones aún permanece en los Estados Unidos.

De hecho, estos ejemplares son operados allí bajo acuerdos de cooperación por el 416° Escuadrón de Pruebas de Vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con el fin de evaluar la integración de nuevas tecnologías y sistemas de combate antes de su transferencia definitiva.

Pruebas de los F-16 en Baréin

Durante el pasado mes de febrero, uno de estos F-16 de Baréin llevó a cabo vuelos de prueba equipado con el Viper Shield, un reciente sistema de guerra electrónica desarrollado por L3Harris para los modelos Block 70/72.

Avión caza F-16 Block 70. Foto: Lockheed Martin

Este sería un avance clave que buscaría mejorar sustancialmente la capacidad de supervivencia del caza ante las amenazas modernas.

Además, para marzo se llevaron a cabo nuevas pruebas orientadas a validar la integración del avión con la bomba planeadora de largo alcance AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW).

El éxito de estas evaluaciones le permitirá a Baréin ampliar su armamento stand-off, lo que incrementa su capacidad de ataque desde distancia segura.

Asimismo, el gobierno bahreiní pidió un nuevo paquete logístico que complementa adquisiciones previas. En el acuerdo se incluyen componentes, repuestos, insumos aeronáuticos y equipos de apoyo en tierra, además de servicios de mantenimiento, reparación y asistencia técnica provistos por General Electric Aerospace y Lockheed Martin Aeronautics.

Avión caza F-16 Block 70. Foto: Lockheed Martin

El Departamento de Estado subrayó que la operación “respaldará la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos al fortalecer a un importante aliado no perteneciente a la OTAN, considerado un actor clave para la estabilidad política y el progreso económico en Oriente Medio”.

También se destacó que la modernización de la flota le permitirá a Baréin enfrentar amenazas actuales y futuras, disuadir a potenciales adversarios y operar junto a fuerzas estadounidenses y de otros países socios.