Por la presencia de Israel, seis países anunciaron que no participarán de Eurovisión 2026

Se trata de Bélgica, Eslovenia, España, Irlanda, Islandia y Países Bajos. El evento será en Viena en mayo próximo.

Eurovision 2026. Foto: REUTERS

La Unión Europea de Radiodifusión aceptó la participación de Israel en Eurovisión 2026, lo que generó la retirada inmediata de Islandia, Bélgica, España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.

Estos países habían asegurado que se retirarían de la edición de este año del concurso musical si se permitía la participación de Israel, que querían que fuera excluida por sus violaciones de los derechos humanos en Gaza.

En una reunión de la asamblea general de la UER realizada en Ginebra, los miembros de la unión aceptaron una serie de reformas, que implicaban la permanencia de Israel.

El voto fue secreto a petición de un grupo de países, entre ellos España.

“Lo sucedido en la Asamblea de la UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturados”, señaló en X el presidente del canal público español, RTVE, José Pablo López.

Mientras que el canal irlandés RTÉ considera “que la participación de Irlanda sigue siendo inadmisible dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria que sigue poniendo en peligro la vida de tantos civiles”.

La más dura fue la radiotelevisión pública neerlandesa Avrotros, que advirtió que la continuidad de Israel en la competición supera “los límites” que está dispuesta a aceptar como “servicio público”.