Rey del comercio marítimo: el país de América Latina con la mayor cantidad de buques en el mundo

Más de 8.000 barcos navegan bajo su bandera, una cifra que supera ampliamente a cualquier otra nación. Además, es famoso por su apertura total a dueños extranjeros, sus costos competitivos y regulaciones flexibles. Conocé de qué nación se trata dentro de la nota.

Canal de Panamá. Foto: Unsplash.

En América Latina existe un país pequeño en territorio, pero de enorme influencia marítima. Desde hace décadas mantiene un récord que marcó la historia naval moderna y transformó la forma en que se mueven las mercancías, los buques y el comercio global.

Más que una curiosidad técnica, es una pieza geopolítica clave que explica por qué esta nación aparece constantemente en debates sobre rutas, océanos y poder en el siglo XXI.

Según el Guinness World Records, Panamá es el país de Latinoamérica y el mundo con el registro de buques más grande: más de 8.000 barcos navegan bajo su bandera, una cifra que supera ampliamente a cualquier otra nación.

Panamá es el país de Latinoamérica y el mundo con el registro de buques más grande. Foto: Unsplash.

Este registro es doble para América Latina, ya que demuestra que la región no solo produce materias primas, sino que también marca el pulso jurídico y logístico de la flota mercante mundial.

Por otro lado, porque revela cómo un país latinoamericano logra influir sobre océanos y rutas estratégicas sin necesidad de tener un poder militar equivalente.

La clave está en el sistema panameño de abanderamiento, reconocido por su apertura total a dueños extranjeros, sus costos competitivos y regulaciones flexibles.

La clave está en el sistema panameño de abanderamiento. Foto: Unsplash.

Gracias a estos aspectos, barcos y buques de América Latina, Asia y Europa encuentran en Panamá una puerta administrativa que les permite operar con eficiencia, rapidez y menos burocracia.

No importa si se trata de un buque gigante de contenedores, un barco petrolero o una embarcación de carga general: miles de embarcaciones eligen la bandera panameña, convirtiendo al país en un protagonista silencioso, pero indispensable de la economía global.

Características principales del Canal de Panamá, la segunda ruta marítima más transitada del mundo