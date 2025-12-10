Rey del comercio marítimo: el país de América Latina con la mayor cantidad de buques en el mundo
Más de 8.000 barcos navegan bajo su bandera, una cifra que supera ampliamente a cualquier otra nación. Además, es famoso por su apertura total a dueños extranjeros, sus costos competitivos y regulaciones flexibles. Conocé de qué nación se trata dentro de la nota.
En América Latina existe un país pequeño en territorio, pero de enorme influencia marítima. Desde hace décadas mantiene un récord que marcó la historia naval moderna y transformó la forma en que se mueven las mercancías, los buques y el comercio global.
Más que una curiosidad técnica, es una pieza geopolítica clave que explica por qué esta nación aparece constantemente en debates sobre rutas, océanos y poder en el siglo XXI.
Según el Guinness World Records, Panamá es el país de Latinoamérica y el mundo con el registro de buques más grande: más de 8.000 barcos navegan bajo su bandera, una cifra que supera ampliamente a cualquier otra nación.
Este registro es doble para América Latina, ya que demuestra que la región no solo produce materias primas, sino que también marca el pulso jurídico y logístico de la flota mercante mundial.
Por otro lado, porque revela cómo un país latinoamericano logra influir sobre océanos y rutas estratégicas sin necesidad de tener un poder militar equivalente.
La clave está en el sistema panameño de abanderamiento, reconocido por su apertura total a dueños extranjeros, sus costos competitivos y regulaciones flexibles.
Gracias a estos aspectos, barcos y buques de América Latina, Asia y Europa encuentran en Panamá una puerta administrativa que les permite operar con eficiencia, rapidez y menos burocracia.
No importa si se trata de un buque gigante de contenedores, un barco petrolero o una embarcación de carga general: miles de embarcaciones eligen la bandera panameña, convirtiendo al país en un protagonista silencioso, pero indispensable de la economía global.
Características principales del Canal de Panamá, la segunda ruta marítima más transitada del mundo
- Calado: soporta barcos con calado máximo de 12,5 metros, adaptándose a la mayoría de barcos comerciales y petroleros.
- Importancia geopolítica: su ubicación estratégica convierte al canal en un punto crítico. Cualquier interrupción, aunque breve, puede afectar precios y cadenas de suministro globales.
- Longitud y anchura: aproximadamente 82 km de largo, con esclusas que permiten el tránsito de barcos de gran tamaño en diferentes niveles de agua.
- Mantenimiento y modernización: requiere dragado constante y ampliaciones recientes, como el Canal Ampliado de 2016, para permitir el paso de buques más grandes (Neopanamax).
- Sistema de esclusas: estas estructuras elevan y bajan los barcos entre el nivel del mar y el Lago Gatún, permitiendo que embarcaciones enormes atraviesen el canal con seguridad.
- Sistema de peajes: Panamá obtiene ingresos significativos mediante peajes según el tamaño y tipo de carga de cada barco, siendo una fuente clave para su economía.