Trump confirmó que Estados Unidos confiscó un buque petrolero frente las costas de Venezuela

El presidente estadounidense lo afirmó al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca. La tensión entre Washington y Caracas, en su punto más alto.

Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump anunció que Estados Unidos confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, elevando la tensión entre Washington y Caracas.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró el republicano al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Esta incautación podría dificultar mucho más la exportación de petróleo venezolano, ya que otros transportistas ahora probablemente se muestren más reacios a realizar sus cargamentos.

El Gobierno de Donald Trump incrementó la presión sobre Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del supuesto grupo criminal Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa por información relacionada al vínculo entre Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles. Foto: REUTERS

Trump prometió que “pronto” comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.