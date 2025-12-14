Feroz tiroteo en Australia: al menos 10 muertos y decenas de heridos tras un ataque armado en Bondi Beach, la playa más famosa de Sídney

Individuos dispararon contra decenas de personas reunidas en un parque junto a la playa. El enfrentamiento armado obligó a cerrar la zona.

Tiroteo en Sídney. Foto: captura video: X/El_Codigo_X

Este domingo las autoridades australianas confirmaron la muerte de, al menos, 10 personas, incluido uno los presuntos agresores, en la playa de Bondi, al este de Sídney, tras un tiroteo que obligó a cerrar la zona y que causó también varios heridos.

Las autoridades policiales confirmaron las víctimas mortales en un breve informe a los periodistas congregados en la zona y detallaron que uno de los supuestos agresores había sido abatido, mientras que el segundo se encuentra arrestado.

Tiroteo en Sídney. Video: X/El_Codigo_X

También detallaron que un supuesto dispositivo explosivo improvisado había sido “localizado” cerca del lugar y el escuadrón antibombas había sido desplegado para continuar investigando la situación.

Aunque las autoridades no confirmaron si existe relación entre los sucesos, se conoce que en un parque cercano a la playa se estaba celebrando un evento de Janucá, la conocida festividad judía.

Tiroteo en Sídney. Foto: EFE

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Policía de Nueva Gales del Sur -estado en el que se encuentra Sídney- pidió a la población evitar la zona y exhortó a quienes se encontraban en el lugar a buscar refugio, mientras agentes y servicios de emergencia se desplegaban en el área para evaluar la situación.

Tiroteo en Sídney. Foto: EFE

“La Policía está en el lugar y se proporcionará más información a medida que esté disponible”, señalaron las autoridades.

El servicio de ambulancias indicó que trataron pacientes en el lugar y que trasladaron a unas seis personas a hospitales cercanos, sin mayores detalles sobre el tipo de lesiones atendidas.

Tiroteo en Sídney. Foto: captura video: X/El_Codigo_X

Las autoridades también confirmaron que dos policías estarían heridos, sin indicar el estado de gravedad. También mantienen acordonada el área para investigar lo sucedido, mientras reiteran el llamamiento a la población a mantenerse alejada del lugar hasta nuevo aviso.

Tiroteo en Sídney. Foto: EFE

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, se hizo eco de la noticia en redes sociales, donde declaró que las escenas en Bondi son “angustiosas” y añadió que se está coordinando con las autoridades locales para proporcionar más información una vez se haya confirmado.