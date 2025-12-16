Exabrupto, denuncia y disculpas: el cruce de Brigitte Macron con un grupo de feministas que sacudió a Francia

La primera dama fue captada cuando decía el insulto en el teatro Folies Bergère, donde un grupo de mujeres había entrado a protestar. “Fue un momento privado”, se justificó.

Brigitte Macron. Foto: REUTERS

Brigitte Macron, la primera dama de Francia, quedó en el ojo de la tormenta luego que se filtrara un audio en el que calificaba de “malditas idiotas” a las integrantes del colectivo feminista #NousToutes.

Ese grupo interrumpió un espectáculo del humorista Ary Abittan, quien enfrentó una acusación de violación en 2021.

Brigitte Macron acudió a ver su espectáculo justo un día después del incidente de la interrupción, acompañada por su hija menor, Tiphanie.

Brigitte Macron. Foto: Reuters/Stephanie Lecocq

“Si salen unas malditas idiotas, las vamos a echar a patadas”, se escucha decir a Brigitte Macron, hablando entre bastidores con Abittan sin saber que eran filmados.

Denuncia y disculpas

Tras la filtración, un grupo de asociaciones francesas denunció a la primera dama francesa en nombre de “343 mujeres y asociaciones que se declaran colectiva e individualmente afectadas por estas declaraciones”.

Los comentarios valieron a la primera dama una ola de críticas y en las redes muchas mujeres utilizaron la expresión “sales connes” para reivindicar sus posturas feministas.

Emmanuel Macron y Brigitte Bardot. Foto: Reuters.

En una entrevista, Brigitte Macron dijo entender que algunas personas se sintieran impactadas, pero añadió que “absolutamente no estaba destinado a ser público” y que no había hablado como la esposa del líder francés.

“No siempre soy la esposa del presidente de la República. También tengo una vida privada y este fue un momento privado. Lamento si herí a mujeres víctimas. Son ellas y solo ellas en quienes estoy pensando”, dijo.

“Ciertamente no habría usado esos términos en público”, afirmó.