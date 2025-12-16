Exabrupto, denuncia y disculpas: el cruce de Brigitte Macron con un grupo de feministas que sacudió a Francia
La primera dama fue captada cuando decía el insulto en el teatro Folies Bergère, donde un grupo de mujeres había entrado a protestar. “Fue un momento privado”, se justificó.
Brigitte Macron, la primera dama de Francia, quedó en el ojo de la tormenta luego que se filtrara un audio en el que calificaba de “malditas idiotas” a las integrantes del colectivo feminista #NousToutes.
Ese grupo interrumpió un espectáculo del humorista Ary Abittan, quien enfrentó una acusación de violación en 2021.
Brigitte Macron acudió a ver su espectáculo justo un día después del incidente de la interrupción, acompañada por su hija menor, Tiphanie.
“Si salen unas malditas idiotas, las vamos a echar a patadas”, se escucha decir a Brigitte Macron, hablando entre bastidores con Abittan sin saber que eran filmados.
Denuncia y disculpas
Tras la filtración, un grupo de asociaciones francesas denunció a la primera dama francesa en nombre de “343 mujeres y asociaciones que se declaran colectiva e individualmente afectadas por estas declaraciones”.
Los comentarios valieron a la primera dama una ola de críticas y en las redes muchas mujeres utilizaron la expresión “sales connes” para reivindicar sus posturas feministas.
En una entrevista, Brigitte Macron dijo entender que algunas personas se sintieran impactadas, pero añadió que “absolutamente no estaba destinado a ser público” y que no había hablado como la esposa del líder francés.
“No siempre soy la esposa del presidente de la República. También tengo una vida privada y este fue un momento privado. Lamento si herí a mujeres víctimas. Son ellas y solo ellas en quienes estoy pensando”, dijo.
“Ciertamente no habría usado esos términos en público”, afirmó.