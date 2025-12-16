Los 4 países de América Latina que aparecen entre los 10 más peligrosos del mundo: qué puesto ocupa Argentina

Una muestra clara de la tendencia que indica un aumento en la violencia en Latinoamérica es que cuatro países de la región integran un top 10 de los territorios más peligrosos en todo el planeta.

Haití, uno de los países más peligrosos de Latinoamérica. Foto: Reuters

Con Palestina, Myanmar y Siria -naciones aquejadas por guerras durante los años recientes- al tope del ranking de peligrosidad global, un índice sobre violencia y conflictos elaborado por la ONG Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED) ubicó a cuatro países de América Latina entre los diez más peligrosos del mundo.

Con base en cuatro indicadores (mortalidad, peligro para los civiles, difusión geográfica de los conflictos y cantidad de grupos armados), el listado ubicó a México en el puesto cuatro, convirtiéndose en el país más peligroso en la región.

Violencia en México. Foto: Reuters.

Un poco más abajo, en el puesto seis, aparece Ecuador. Tras un meteórico ascenso de 36 posiciones en comparación con 2024, el país se convirtió en el más violento de Sudamérica, luego de registrar este año un fuerte incremento de la violencia a raíz de los enfrentamientos entre grupos delictivos locales.

Por su parte, Brasil y Haití ocupan los puestos siete y ocho del ranking, una situación derivada de la operación de pandillas que se disputan el control de territorios.

Crisis de seguridad en Haití. Foto: Reuters

El país presidido por Lula Da Silva vivió, hace poco más de un mes, la operación más policial mortífera en la historia de Río de Janeiro, cuando se produjeron más de 130 muertes tras un enfrentamiento entre las autoridades y la mayor facción criminal de la ciudad brasileña, Comando Vermelho. Mientras tanto, la isla caribeña se encuentra sumida en una situación de inseguridad desde 2018, con al menos el 90% de la capital controlada por bandas armadas que continúan sus ofensivas en nuevas ciudades de provincia, multiplicando los ataques y las masacres contra la población civil.

Top 10 de países más peligrosos del mundo: qué pasa con Argentina

Palestina Myanmar Siria México Nigeria Ecuador Brasil Haití Sudán Pakistán

Por su parte, Argentina se ubica en el puesto 92 de ranking y la ACLED indica que su nivel de índice es bajo/inactivo.

En tanto, otras naciones de la región que se encuentran entre los 50 más peligrosos son Colombia (14°, índice alto), Guatemala (17°, alto), Honduras (26°, alto), Jamaica (28°, alto), Trinidad y Tobago (32°, turbulento), Venezuela (34°, turbulento), Puerto Rico (38°, turbulento) Perú (43°, turbulento) y Chile (46° turbulento).

El aumento de la violencia, una tendencia que preocupa en América Latina

Según ACLED, el aumento de la violencia es una tendencia común en Latinoamérica, pero con variaciones por país: México, Ecuador, Brasil y Haití mostraron sus peores rostros a lo largo de 2025.

Esta propensión contrasta con las respuestas oficiales basadas en el despliegue de fuerzas militares y policiales. Si bien este tipo de medidas puede generar una baja momentánea de los hechos delictivos, su efectividad suele diluirse con el tiempo. En el mediano y largo plazo, la militarización de la seguridad pública tiende a fragmentar a las organizaciones criminales, lo que deriva en disputas internas más frecuentes y, en consecuencia, en mayores niveles de violencia. A esto se suma el riesgo de abusos por parte de las propias fuerzas del Estado.

Además, existe una presión constante de Estados Unidos para que los gobiernos latinoamericanos intensifiquen su ofensiva contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esta tendencia, que ya venía consolidándose en años anteriores en países de Centroamérica y el Caribe, se ve hoy reforzada por ese alineamiento internacional.