Un país de Latinoamérica está último en el ranking de esperanza de vida: cuál es y por qué la mortalidad prevenible es alta

Con un sistema de salud ineficiente, una nación latinoamericana quedó en el último puesto de un listado que preocupa a sus habitantes.

Esperanza de vida. Foto: Freepik.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró un informe para establecer indicadores que cuantifiquen la salud de la población y el desempeño del sistema sanitario de los países adscritos. En ese ranking, un país de Latinoamérica registró una esperanza de vida casi seis años menor en comparación con la media de los países analizados.

Se trata de México, una nación donde la esperanza de vida es de 75,5 años en promedio. De esta manera, quedó lejos del promedio de la organización internacional (81,1 años) y del primer lugar, que obtuvo Suiza (84,3 años).

México es el país con menor esperanza de vida entre los países de la OCDE. Foto: REUTERS

El informe destaca como una de las razones más importantes que el país gasta 1.588 dólares per cápita en salud, lo que es mucho menos del promedio de los países de la OCDE, que se ubica en 5.967 dólares per cápita.

Otro factor importante tiene que ver con que solo un 78% de la población cuenta con cobertura para un conjunto básico de servicios de salud. Aunado a ello, un 56% de las personas están satisfechas con la disponibilidad de atención médica de calidad, aunque esto está por debajo de la media de los países de la OCDE, que alcanza un 64%.

Además, en México la mortalidad prevenible fue de 243 por cada 100.000 habitantes, superior al promedio de 145 de los países miembros de la organización; mientras que la mortalidad tratable fue de 175 por cada 100.000, frente a 77 de promedio.

Graves problemas en el sistema de salud de México

En el apartado de acceso y calidad de atención, México supera el promedio de la OCDE solo en uno de diez indicadores. En este aspecto, están las carencias en aspectos como la vacunación en niños, que está en un nivel de un 78%; por debajo del promedio que es del 93%.

Además, precisa que solo un 20% de las mujeres fueron examinadas para detectar cáncer de mama, frente a un 55% del promedio de la OCDE.

La escasa vacunación en niños, un gran problema para México. Foto: REUTERS

Con respecto de la inversión en salud como porcentaje del producto interior bruto (PIB), el promedio en la OCDE es del 9,3%, mientras que en México alcanza apenas el 5,9%.

También, en el país norteamericano hay 2,7 doctores y 3 enfermeras por cada 1.000 habitantes, en contraste con el promedio de 3,9 y 9,2 de la organización, respectivamente. Incluso, México cuenta con una cama médica por cada 1.000 habitantes, mientras el promedio es de 4,2 en países de la OCDE.

El informe concluye que, aunque el país redujo algunos factores de riesgo como el tabaquismo y el alcohol, enfrenta una carga creciente de enfermedades crónicas, mortalidad evitable y desigualdad en el acceso a servicios básicos, lo que requiere un fortalecimiento urgente de su sistema de salud.