Alertan sobre la presencia de contaminantes en el sur de Israel:

Restos de un misil iraní cayeron sobre una planta química de Neot Hovav. Foto: NA.

Las consecuencias de toda guerra actual no solo se miden por el impacto humanitario, económico y político que generan, sino también por las consecuencias medioambientales que las armas y los productos químicos utilizados en el campo de batalla ocasionan.

En ese sentido, restos de un misil en la zona industrial de Neot Hovav en Israel generaron daños en unidades de almacenamiento de sustancias que se utilizan para fabricar pesticidas, lo que ocasionó que se deba evacuar de inmediato a los residentes de las cercanías, frente al riesgo de contaminación química.

Este incidente tuvo lugar luego de que fragmentos de un proyectil iraní que había sido previamente interceptado en el aire se precipitasen sobre una planta química y desencadenaran un incendio de enorme magnitud.

Las llamas producto del incendio que se generó en una planta química en el sur de Israel por la caída de fragmentos misilísticos de Irán. Video: X/@shanaka86

El peligro de la liberación de productos químicos en Israel

Las autoridades habrían priorizado la salud de residentes y el control de la situación frente al peligro que implica la liberación de estos químicos en el sur del país judío.

A su vez, el servicio de emergencia confirmó que solo una persona sufrió heridas leves por el ataque interceptado.

Bomberos debieron desplegar múltiples dotaciones para sofocar las llamas, pero tomando los recaudos suficientes debido a la peligrosidad de los materiales afectados. Además, se temió por la propagación del incendio hacia otros sectores del complejo, donde también estaban almacenadas sustancias químicas, lo que elevó la alerta al máximo.

Entretanto, las autoridades locales ordenaron la evacuación de los habitantes de las cercanías, trabajadores de la zona industrial, frente al riesgo de verse expuestos a estos materiales y por la presencia de humo con altas posibilidades de ser tóxico.

Incendio en una fábrica de pesticidas en Israel. Video: X/@Eng_china5

Debieron ser enviados equipos especiales para constatar la calidad del aire y monitorearlo, al tiempo que evaluar la posible dispersión de agentes contaminantes.

Las investigaciones siguen en curso para establecer el alcance del derrame químico y sus posibles consecuencias a largo plazo en el ambiente y la salud. En ese contexto, se prevé implementar un monitoreo epidemiológico continuo y avanzar con tareas de descontaminación en la zona afectada, mientras las autoridades evalúan cómo los restos del misil lograron impactar en una instalación industrial clave.