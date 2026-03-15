El poderoso misil Sejil que Irán lanzó contra Israel. Foto: Wikimedia Commons

La República Islámica de Irán, en el contexto de la guerra que mantiene contra Estados Unidos e Israel, anunció el uso de un nuevo misil balístico y también aseguró que se trata de una de sus armas más poderosas dentro de su arsenal militar.

El lanzamiento del misil Sejil ya se produjo contra objetivos vinculados a Israel en lo que se enmarca como un ataque y contraataque por parte de estos países involucrados en la guerra que mantiene al mundo en vilo.

Misil Sejil lanzado por Irán.

Instalaciones israelíes estratégicas atacadas por Irán

El lanzamiento de este misil -la arma más poderosa que tendría Teherán en su poder- estuvo destinado contra objetivos estratégicos de Israel.

En ese sentido, la Guardia Revolucionaria de Irán reiteró que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es un objetivo que quieren alcanzar, una especie de “golpe por golpe” luego de lo que fue el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, muerto el pasado 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques.

Cómo es el misil Sejil que Irán lanzó contra Israel

Este misil Sejil es un balístico de alcance medio que está desarrollado por Irán y utiliza combustible sólido, algo que le permite ser lanzado con mayor rapidez que otros misiles, que precisan preparación previa.

Misil Sejil lanzado por Irán. Foto: NA.

En ese sentido, este sistema es parte de una nueva generación de armamento iraní diseñado para el reemplazo de los modelos más antiguos y de esta forma mejorar su capacidad de larga distancia de ataque.

De acuerdo con estimaciones militares, el misil tiene un alcance de hasta 2.000 kilómetros, distancia suficiente para alcanzar objetivos en gran parte de Medio Oriente, incluido Israel. El proyectil mide entre 18 y 20 metros, pesa más de 23 toneladas y puede transportar una ojiva de entre 500 y 1.000 kilos, lo que lo ubica entre las armas más pesadas del arsenal balístico iraní.

Cómo impacta la guerra en Irán en el resto del mundo. Video: Canal 26

Además, el Sejil dispone de dos etapas de propulsión sólida y puede lanzarse desde plataformas móviles, una característica que complica su detección y neutralización antes del despegue. Analistas militares indican que su alcance -calculado entre 2.000 y 2.500 kilómetros según la versión- le permite cubrir prácticamente toda la región, reforzando la capacidad disuasiva de Irán en el actual escenario de tensión.