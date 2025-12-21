Estados Unidos interceptó un nuevo buque de Venezuela y afirmó que transportaba “crudo sancionado”

Se dio en el marco del endurecimiento de la política norteamericana contra el Gobierno de Nicolás Maduro y el presunto tráfico de crudo sancionado. La operación se suma a otras incautaciones recientes y refuerza la presión de Washington para frenar el flujo de petróleo venezolano en la región.

Una imagen de un buque de Venezuela interceptado por Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Estados Unidos interceptó este domingo un tercer petrolero en las aguas del mar Caribe, en las cercanías a las costas de Venezuela, tan solo un día después de la incautación de un tanquero con bandera de Panamá que -según el país norteamericano- traficaba “crudo sancionado” dentro de la “flota fantasma” venezolana.

No quedó claro aún si este nuevo barco interceptado transportaba crudo de Venezuela y tampoco trascendió el estado del buque, según detalló en diálogo con la cadena CNN una funcionaria estadounidense.

Al ser consultados por la agencia EFE, el Pentágono y la Guardia Costera refirieron todas las preguntas sobre la operación a la Casa Blanca, que de momento no ha corroborado los reportes sobre la acción en curso.

Estados Unidos ya interceptó varios barcos venezolanos

Este es el segundo tanquero interceptado este fin de semana a raíz de las órdenes del presidente estadounidense, Donald Trump, y el tercero tras el recrudecimiento de las relaciones con Venezuela y la administración de Nicolás Maduro, en lo que respecta a los esfuerzos de EE.UU. por cortar el flujo de crudo hacia el país sudamericano.

La actitud norteamericana responde, justamente, a una presión que ejerce Estados Unidos contra Maduro.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó este sábado sobre la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que según la Casa Blanca, se trataba de un buque con “bandera falsa” parte de “la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro”.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: REUTERS

Anna Kelly, portavoz adjunta de la Administración estadounidense, insistió que el barco en cuestión “transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada”, frente a las negativas de los reportes que señalaban que el tanquero confiscado no formaba parte de la lista negra de los EE.UU.

Ya el pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Tan solo días después, Trump ordenó el bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, en lo que respecta a la mencionada presión que se ejerce sobre el Gobierno de Maduro al cual Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Desde agosto, EE.UU. mantiene un amplio despliegue militar dentro de una campaña antidrogas en la que ha destruido a unas 30 supuestas lanchas vinculadas al narcotráfico y asesinado a más de un centenar de sus tripulantes.

Mientras tanto, Caracas rechazó la incautación del Centuries como un “robo y secuestro” por parte de Estados Unidos de “un nuevo buque privado” que transportaba crudo venezolano.