Atención, Venezuela: Donald Trump anunció que Estados Unidos construirá nuevos buques de guerra “cien veces más poderosos”

Los barcos serán bautizados como “Trump Class” y serán parte de la llamada “flota dorada”, como la nombró el presidente republicano. Según el mandatario, serán “acorazados” y comenzarán a ser construidos “inmediatamente”.

Estados Unidos construirá nuevos buques de guerra llamados "Trump Class". Foto: REUTERS

Unas horas antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna para debatir sobre la situación en Venezuela tras los ataques de Estados Unidos a lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico y la interceptación de varios petroleros frente a las costas del país caribeño, Donald Trump anunció la construcción de nuevos buques de guerra.

“Necesitábamos construir nuevos, los que teníamos estaban viejos”, dijo el presidente de Estados Unidos, quien agregó que “serán dos naves de las más grandes que jamás hayamos tenido y serán 100 veces más poderosas que cualquier otra construida”.

Los barcos se llamarán “Trump Class” y serán parte de la llamada “flota dorada”. Trump insistió en la importancia de construir estos acorazados “con rapidez” y criticó a las actuales empresas que se dedican a la construcción de naves para la Armada porque, según él, “no están haciendo un buen trabajo”.

De este modo, los buques descritos por Trump como “acorazados” comenzarán a ser construidos “inmediatamente”, según el mandatario, que indicó que se espera que más adelante se puedan llegar a armar hasta 25 más.

La nueva orden presidencial busca priorizar una de la grandes metas de la Administración Trump de revitalizar la industria naval estadounidense y expandir la capacidad de construcción de buques militares en medio de la preocupación por el desfase frente a competidores como China y las limitaciones de los astilleros nacionales.

Este anuncio tuvo lugar en su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Peter Hegset, y llega una semana después de que el mandatario ordenara confiscar todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela para estrangular la llamada “flota fantasma” y la industria del crudo, la principal del país caribeño.

Trump habló sobre los buques petroleros incautados cerca de la costa de Venezuela

El presidente de Estados Unidos se refirió a los buques petroleros que le incautó a Venezuela y dijo en conferencia de prensa: “Vamos a quedarnos con el petróleo, tal vez lo usemos en las reservas estratégicas. Lo conservaremos, al igual que los barcos”.

Además, fue consultado sobre su postura respecto del país sudamericano y por qué es tan diferente respecto a la postura de sus predecesores: “Tuvimos otra clase de presidentes antes que yo. No les importaba la droga entrando a nuestro país, que nos robaran ni las cárceles en Venezuela. A mi sí me importa”.

Ante esta situación, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos es “digno heredero” de Sir Francis Drake, famoso corsario del siglo XVI, en referencia a las acusaciones sobre piratería que esgrime Caracas tras la incautación por parte de fuerzas de ese país de dos buques cargados con crudo venezolano.

La ONU debatirá sobre Venezuela tras ataques a buques y bloqueo de petroleros por parte de Estados Unidos

El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá este martes sobre la situación en Venezuela en una reunión de emergencia que tiene lugar tras los ataques de Estados Unidos a lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico y la interceptación de varios petroleros frente a las costas del país caribeño.

Fue Venezuela quien pidió expresamente una reunión con carácter de urgencia a este órgano de las Naciones Unidas, solicitud impulsada por el bloqueo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano.

De la reunión no se espera la adopción de resoluciones vinculantes, debido al poder de veto de Estados Unidos como miembro permanente del Consejo de Seguridad, pero sí un debate político en el que varios países, entre ellos Rusia y China, aliados de Venezuela y también miembros permanentes, podrían llamar a la desescalada, al respeto de la soberanía y al uso de la diplomacia para evitar un agravamiento del conflicto.

Más de 100 muertos en ataques a lanchas en el mar Caribe

La tensión entre ambos países se incrementó el pasado septiembre, cuando Estados Unidos comenzó a atacar a lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, unos ataques que ya se saldaron con la vida de más de 100 personas.

La Casa Blanca asegura que su objetivo con esta ofensiva es frenar la entrada de drogas en Norteamérica y que la designación terrorista del Cartel de los Soles, que acusa a Nicolás Maduro de dirigir, autoriza al Gobierno a defenderse legítimamente de su amenaza.

A esto se suma que el pasado sábado el Gobierno estadounidense interceptó en aguas del mar Caribe otro petrolero con bandera panameña llamado Centuries, que trasladaba crudo venezolano a refinerías de China. Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por la Administración Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.