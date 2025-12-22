Rechazo al “hegemonismo unilateral”: Venezuela enfrenta a Estados Unidos con la cooperación de Rusia y China

El Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe que eleva las tensiones con Venezuela. Los aliados del país sudamericano en un enfrentamiento que parece recién comenzar.

Protestas en Venezuela contra el bloqueo de Estados Unidos. Foto: REUTERS

En medio de una escalada de tensiones por el despliegue aeronaval que mantiene la Administración de Donald Trump en el Caribe, cuya presión se intensificó en las últimas semanas con la orden reciente de un bloqueo total a la entrada y salida de Venezuela a petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, el rol de China y Rusia resulta fundamental.

Dentro de la presión que Trump ejerce sobre Nicolás Maduro, al que Estados Unidos acusa de liderar una red de tráfico de drogas, el Gobierno de Venezuela agradeció a China por su rechazo a las que calificó como “prácticas del hegemonismo unilateral” de Washington.

Además, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que Rusia ofreció “toda su cooperación” y apoyo a Venezuela contra el bloqueo de buques por parte de Estados Unidos.

"Trump, respeta a Venezuela". Foto: REUTERS

Gil indicó que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, con quien repasó las que denominó como “agresiones” y “violaciones” al derecho internacional, al referirse a los ataques contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico y a las que calificó como “ejecuciones extrajudiciales” en el Caribe, así como a los “actos ilícitos de piratería” de Estados Unidos.

“Lavrov expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país”, indicó el canciller venezolano, quien anticipó que Rusia manifestará su “total respaldo” a Venezuela en la reunión del próximo martes del Consejo de Seguridad de la ONU.

El pasado sábado, Gil aseguró también haber recibido de Irán un ofrecimiento de cooperación “en todos los ámbitos” para enfrentar “la piratería y el terrorismo internacional” de Estados Unidos.

China apoya a Nicolás Maduro en su enfrentamiento contra Donald Trump

El Gobierno de China acusó a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” por lo que el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, describió como “una incautación arbitraria de los buques de otro país”, en referencia a la confiscación de un segundo buque que transportaba petróleo venezolano.

Es que, según afirman Venezuela y el gigante asiático, estas medidas violan la Carta de Naciones Unidas y los “principios fundamentales” de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Por si fuera poco, Venezuela advirtió que el bloqueo ordenado por Estados Unidos contra buques petroleros sancionados que entren o salgan del país sudamericano golpeará a la economía mundial e incrementará “la inestabilidad de los mercados internacionales”, según una misiva del presidente Nicolás Maduro. Incluso, la nación caribeña sostiene que Estados Unidos comete “piratería estatal” y “una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global” mediante sus últimas acciones.

Ante esta situación, Nicolás Maduro no se conforma con la cooperación de China y Rusia e insta a los países de América Latina y el Caribe y de las Naciones Unidas a condenar, investigar y sancionar la que considera una “agresión” de Estados Unidos, al denunciar el “bloqueo” a buques petroleros y los “ataques armados” del Gobierno de Donald Trump en el mar Caribe.