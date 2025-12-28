Donald Trump y Volodimir Zelenski se reúnen en Florida para discutir el plan de paz para la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano afirmó que los continuos ataques rusos demuestran que Vladimir Putin “realmente no quiere la paz”.

Volodímir Zelenski junto a Donald Trump. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este domingo junto a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su residencia de Palm Beach, Florida, para discutir el borrador del plan de paz de veinte puntos con miras a poner fin a la guerra con Rusia.

Zelenski afirmó que esta reunión, que estuvo esperando por semanas, “es muy importante” y antes de su llegada a EEUU -con una parada previa en Canadá- estuvo desarrollando una intensa actividad diplomática, con conversaciones telefónicas con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Comencé mi mañana en Florida hoy con una conversación telefónica detallada con el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Hablamos de los preparativos para la reunión con el presidente Trump, así como de todos nuestros contactos con socios europeos. Le informé sobre la situación en primera línea y las consecuencias de los ataques rusos”, indicó el mandatario ucraniano en su cuenta de X.

Las claves del plan de paz para la guerra Rusia-Ucrania

El plan de paz elaborado por Ucrania junto con Estados Unidos y los socios europeos plantea un pacto de no agresión, garantías de seguridad para Kiev y el ingreso en la Unión Europea a medio plazo.

También indica que Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente. Sin embargo, Zelenski considera que los continuos ataques rusos demuestran que Vladimir Putin “realmente no quiere la paz”.

Ataques rusos contra Ucrania. Foto: Reuters.

Zelenski, que mostró su compromiso con la iniciativa de paz, reconoció que surgieron dos importantes puntos de fricción en las conversaciones entre Washington y Kiev: el destino de la región del Donbás, en el este de Ucrania, y el control de una central nuclear ocupada por Rusia y se espera que estos temas sean parte hoy de la conversación con Trump, destaca este domingo en The New York Times.

Previo a esta reunión, la semana pasada, representantes estadounidenses y ucranianos abordaron en Miami las garantías de seguridad a Kiev dentro de este nuevo plan de paz y la recuperación económica del país europeo tras el fin del conflicto, con énfasis en la definición de plazos y la secuencia de los próximos pasos en la negociación.