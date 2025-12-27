Nuevo encuentro Trump-Zelensky: ¿qué sucederá esta vez? | Por Andrés Repetto

Más allá del pósible cese al fuego, los aliados europeos de Trump siguen sin confiar en Vladimir Putin, y refuerzan sus ejércitos.

Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca. Foto: Reuters (Kevin Lamarque)

Después de presentar los 20 puntos acordados en principio con negociadores de Estados Unidos, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky se reunira con Donald Trump en Florida en búsqueda de garantías de la Casa Blanca.

Con esta negociación Ucrania busca más que un cese al fuego o un acuerdo: demostrar que es Rusia la que no quiere frenar la guerra. Moscú aún no respondió sobre los puntos presentados por Zelensky, pero en el pasado dejó en claro que no los aceptaría.

Aún si se lograra un acuerdo de cualquier tipo, si es que se llega a esa instancia, los aliados europeos de Ucrania, desconfían de las intenciones de Putin; y por lo tanto se preparan a contrarreloj actualizando tanto su estructura militar como sus ejércitos.

Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska Foto: REUTERS

Entre los puntos presentados días atrás por el presidente ucraniano figuran:

Mantener un ejercito ucraniano de hasta 800 mil soldados.

Retirarse de parte del frente de combate aún no invadido por los rusos, si Rusia hace lo mismo.

Permitir la entrada de una fuerza internacional para monitorear y garantizar el alto el fuego (se trata de fuerzas de la OTAN ). No queda claro la cantidad ni cuántas naciones.

Conformar una réplica de defensa de Ucrania, al estilo OTAN, si Ucrania es nuevamente atacada por Rusia .

Un referendum para validar en Ucrania estos puntos

Muchos de los pasos son difíciles de aceptar para Putin, pero a esta altura de la guerra en Europa lo que más pesa es la desconfianza. La certeza para las naciones europeas que ningun acuerdo logrará frenar a Putin.