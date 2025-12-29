Rusia acusó a Ucrania de atacar una de las casas de Putin: cómo afecta a los planes de Trump para ponerle fin a la guerra

Moscú señaló que las autoridades de Kiev cometieron “provocaciones” para intentar frustrar las negociaciones de paz, cuando el proceso entra en una fase “delicada de búsqueda de soluciones”.

El Presidente ruso Putin preside una reunión sobre la "operación militar especial" en medio del actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Foto: via REUTERS

Rusia afirma que, durante la madrugada de este lunes 29 de diciembre, “el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod”. Si bien todos los drones lanzados por Ucrania fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos, Vladimir Putin toma como un acto de provocación, dado que la acción se cometió durante unas intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano.

Aunque Moscú no tiene intención de retirarse del proceso de negociación con Washington, revisará su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano: “Dada la completa degeneración del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, se reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia”, dijo el ministro de Exteriores del país, Serguei Lavrov.

Vladímir Putin, presidente de Rusia. Foto: via REUTERS

Además, Lavrov adelantó que las acciones de Kiev “no se quedarán impunes” y que ya “se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas los implementarán”.

Ucrania niega haber atacado la residencia de Putin en Rusia

Mientras Rusia asegura la veracidad de lo que entiende como una señal de escalada en el conflicto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Moscú de mentir sobre la existencia de un ataque ucraniano contra una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin.

“Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia del dictador ruso para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania”, manifestó Zelenski en su cuenta de Telegram sobre las afirmaciones de Lavrov.

El jefe de Estado ucraniano señaló que las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso constituyen unas “afirmaciones peligrosas” cuyo objetivo es “romper con los avances” logrados por los equipos negociadores de Ucrania y de Estados Unidos para lograr la paz en el conflicto ruso-ucraniano.

Frente a esas afirmaciones, Zelenski defendió que su país “no está tomando medidas” que puedan debilitar “la labor de la diplomacia”. Por el contrario, subrayó que “Rusia siempre toma esas medidas. Esta es una de las muchas cosas que nos separan”. Asimismo, concluyó acerca de la importancia de que “el mundo no permanezca en silencio ahora y que los rusos no perturben el avance hacia la paz”.

Cómo afecta a las negociaciones de paz el presunto ataque de Ucrania a una residencia de Putin

Luego de que Donald Trump lograra avances tras su reunión con Zelenski -en la que dijeron que más del 95% de los 20 puntos del plan de paz están resueltos, pero algunas cuestiones como el futuro de la región del Dombás o un posible alto el fuego están retrasando el acuerdo-, Putin advirtió a su homólogo estadounidense de su intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania tras un ataque de Kiev a una de sus residencias.

El plan de paz de 20 puntos, que Moscú rechazó, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.

Donald Trump y volodímir Zelenski, juntos en Estados Unidos. Foto: REUTERS

Según dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, durante la conversación telefónica que mantuvieron hoy ambos líderes, Trump estaba “indignado” por lo ocurrido y dijo que “no se podía ni imaginar una acción tan descabellada” por parte de Kiev.

“Por supuesto, Putin llamó la atención de Trump sobre el hecho de que, casi inmediatamente después de lo que la parte estadounidense considera una ronda de negociaciones exitosa en Mar-a-Lago, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con drones de largo alcance a gran escala, un ataque contra la residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod”, dijo Ushakov.

Mientras, la parte estadounidense señaló que eso también influirá en sus “enfoques en el contexto de trabajo con Zelenski”. En este sentido, según Ushakov, Trump se congratuló de no haber entregado misiles Tomahawk a Kiev.

El asesor del Kremlin aseguró que la conversación telefónica con Trump, la segunda en 24 horas que mantienen ambos líderes, fue “amistosa” y concluyó con la intención de las partes de continuar sus contactos. En general, en lo que va de 2025, Putin y Trump hablaron por teléfono 10 veces y una vez se reunieron en una cumbre en Alaska.