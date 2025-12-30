Jair Bolsonaro fue sometido a una nueva operación: ¿de qué se trató su intervención quirúrgica?

Su esposa, Michelle Bolsonaro, dio detalles acerca del procedimiento. La semana pasada, en Navidad, también debió someterse a otra operación.

Jair Bolsonaro fue sometido a una nueva operación. Foto: NA.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 70 años de edad, debió ser sometido a una nueva cirugía frente a su delicado estado de salud. La intervención se dio en el hospital DF Star de Brasilia con el fin de frenar recurrentes crisis de hipo.

Su esposa Michelle Bolsonaro informó sobre el estado de la operación del expresidente a través de redes sociales y dio un mensaje de agradecimiento a Dios tras la intervención quirúrgica.

La esposa de Bolsonaro confirmó que la operación de él salió bien. Foto: Reuters/Amanda Perobelli.

“Procedimiento finalizado. Gracias a Dios, ahora esperamos a que suba a la habitación”, relató la exprimera dama, apenas acabó la operación de su esposo.

¿Por qué operaron a Jair Bolsonaro?

El Hospital DF Star explicó que la cirugía tuvo como objetivo bloquear el nervio frénico izquierdo, el responsable de controlar el diafragma, a fin de completar el procedimiento iniciado el sábado pasado, donde se sometió a la misma intervención, pero del lado derecho.

Mientras se aguardan por nuevos partes médicos para saber cómo evoluciona su estado de salud, se supo que Michelle Bolsonaro es la única acompañante autorizada para dormir en la habitación con el expresidente brasileño.

Bolsonaro está internado en el hospital de Brasilia desde el pasado 24 de diciembre y en Navidad fue sometido a una cirugía de hernia inguinal que pudo realizarse sin complicaciones. Se espera que su alta -según los médicos- se dé el próximo 31 de enero.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: REUTERS

Cabe destacar que Bolsonaro fue autorizado por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal federal, a abandonar la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde debe cumplir condena de 27 años y tres meses de prisión por la que fue condenado en septiembre de este año por tentativa de golpe de Estado contra la asunción de Lula da Silva, ocurrida el pasado 8 de enero de 2023.