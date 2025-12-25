Jair Bolsonaro anunció a su hijo Flávio como candidato a presidente de Brasil en 2026

El expresidente designó a su hijo a través de una carta escrita desde el lugar donde cumple condena y posterior a una intervención quirúrgica.

Jair Bolsonaro designó a su hijo Flávio como su sucesor político. Foto: REUTERS

Jair Bolsonaro comunicó que su hijo Flávio será candidato presidencial de cara a las elecciones que se llevarán adelante en Brasil en 2026. El expresidente, que se encuentra cumpliendo condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, consideró que representa la continuidad del “camino hacia la prosperidad” y lo anunció previo a una intervención quirúrgica por una hernia inguinal bilateral a realizarse este jueves 25 de diciembre.

El anuncio fue realizado a través de una carta escrita desde su confinamiento. “Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026″, comentó el expresidente brasileño, a través de una carta de su puño y letra.

Flávio Bolsonaro, el elegido por su padre Jair para ser candidato a presidente en Brasil.

Bolsonaro designó a su hijo para que sea candidato a presidente en una “Carta a los brasileños”

El propio Flávio leyó la carta de su padre en las puertas del hospital privado de Brasilia, en donde Jair será sometido a una intervención quirúrgica en el contexto de su deteriorado estado de salud.

La misiva, titulada “Carta a los brasileños”, escrita con bolígrafo azul, zanja las dudas sobre la candidatura de Flávio de cara a los comicios de octubre próximo.

En unas frases de hace un tiempo, Flávio había mencionado que -pese a que todo indicaba que el futuro del ala ultraderechista de Brasil pasaba por él- sería capaz de retirar su candidatura por el “precio” justo que estaría dispuesto a pagar si es que se producía una potencial amnistía hacia su padre, así este podía presentarse nuevamente como candidato.

“Decisión consciente y por el deseo de preservar la representación de aquellos que confiaron”

En la carta escrita de su propia mano, Jair Bolsonaro afirma que esta fue “una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de aquellos que confiaron”, respecto de designar a su hijo como su sucesor.

“Creo que necesitamos retomar la responsabilidad de conducir a Brasil con justicia, firmeza y lealtad a los anhelos del pueblo brasileño”, manifestó el exmandatario de 70 años.

Jair Bolsonaro, de 70 años, padece un cuadro delicado de salud. Foto: REUTERS.

Entretanto, Luiz Inácio Lula Da Silva, actual presidente brasileño, ya anunció que se presentará a su reelección, y los sondeos -por el momento- lo ubican al frente de la carrera presidencial, incluso con hasta dos dígitos de ventaja por sobre sus perseguidores más inmediatos.