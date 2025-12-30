Tragedia en Machu Picchu: un choque de trenes dejó un muerto y más de 30 turistas heridos

El fallecido fue identificado como Roberto Cárdenas Loay, quien uno de los maquinistas. El choque ocurrió en un sector donde existe una única vía y los trenes circulan en ambos sentidos.

Choque de trenes en Machu Picchu. Foto: @cuscopost

Un choque entre dos trenes en la vía a Machu Picchu dejó un muerto y al menos treinta heridos, según reportó la Policía Nacional de Perú.

El fallecido fue identificado como Roberto Cárdenas Loay, quien según medios locales era el maquinista de uno de los trenes accidentados.

Según los reportes oficiales, las personas lesionadas están siendo evacuadas a clínicas y hospitales cercanos y la PNP ha dispuesto el envío de unidades especializadas las investigaciones del caso.

Las primeras imágenes mostraron que el choque ocurrió en un sector donde existe una única vía donde los trenes circulan en ambos sentidos y al menos una de las dos unidades siniestradas transportaba turistas, tanto nacionales como extranjeros.

Choque de trenes en Machu Picchu. Video: Gentileza @cuscopost

El choque ocurrió entre trenes de Peru Rail y de Inca Rail, las dos únicas compañías ferroviarias que operan la vía concesionada a la empresa Ferrocarril Transandino.

El ferrocarril a Machu Picchu es una ruta más utilizada por los turistas que visitan la ciudad inca, con un trayectoria de aproximadamente 43 kilómetros que comienza en la localidad de Ollantaytambo y llega al municipio de Machu Picchu, a través de cañones y escarpados paisajes andinos y selváticos a lo largo del río Vilcanota.