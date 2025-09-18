Trenes en Machu Picchu: se reanudó el servicio tras 72 horas de suspensión por bloqueos comunitarios en las vías

La empresa Ferrocarril Transandino S. A. comunicó que autorizaba el reinicio del traslado de turistas desde la población de Ollantaytambo hasta Machu Picchu Pueblo. Las protestas dejaron al menos 17 heridos y más de 1.500 turistas afectados.

Machu Picchu, Perú. Foto: Reuters (Alessandro Cinque)

El servicio de trenes que llegan a la ciudadela inca de Machu Picchu se reanudó este jueves después de que las comunidades locales suspendieran por 72 horas los bloqueos de la vía para reclamar la entrada en operaciones del nuevo operador de los autobuses que llevan a los turistas desde el tren hasta la zona arqueológica.

La empresa Ferrocarril Transandino S. A., concesionaria de la vía férrea, comunicó que autorizaba el reinicio del traslado de turistas desde la población de Ollantaytambo hasta Machu Picchu Pueblo, dentro todo de la sureña región andina de Cusco.

Machu Picchu, Perú. Foto: Reuters.

La reanudación de la circulación de trenes se debió a la suspensión de las protestas que las comunidades locales, que aceptaron una tregua de 72 horas tras una reunión con la Defensoría del Pueblo.

En su comunicado, el Comité de Lucha de las Comunidades del Distrito de Machu Picchu, solicitó el retorno de los servicios de los trenes de turistas Perú Rail e Inca Rail y que las autoridades locales atiendan su petición de que se traslade hasta Machu Picchu Pueblo los autobuses del nuevo operador.

Trenes en Machu Picchu: tres días de bloqueo por protestas

Las protestas sucedidas en los últimos días dejaron al menos 17 heridos y alrededor de 1.500 turistas afectados por el bloqueo de la vía ferroviaria, según fuentes oficiales.

Durante la noche del lunes se produjo un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional que intentaron despejar el paso y manifestantes.

Turistas varados en el Machu Picchu. Foto: Reuters.

Las protestas se agudizaron después de que Perú Rail anunciase que suspendía indefinidamente el transporte a Machu Picchu pueblo de los autobuses del nuevo operador al reportar un presunto sabotaje en los vagones donde estos vehículos debían ser trasladados.

Las unidades pertenecientes a la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Toronto y debían haber iniciado su servicio desde el pasado 5 de septiembre, cuando venció la concesión que tenían los autobuses de la compañía Consettur, que operó este servicio desde hace 30 años.