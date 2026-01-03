Trump dio detalles de la captura de Maduro: detención en residencia de Venezuela y traslado a Nueva York

El presidente de Estados Unidos dio una conferencia luego del operativo en el que se detuvo al líder venezolano. Además, aseguró que su país estaba preparado para una segunda ola de ataques.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en Venezuela.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó”, aseguró el presidente norteamericano en una entrevista con Fox News.

Donald Trump. Foto: REUTERS

Además, indicó que fue una operación de captura “al detalle”, en la que “lo practicaron todo” e incluso “construyeron una casa igual a la que fueron”, con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.

Según medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama de su residencia y los llevaron a un helicóptero.

Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto: REUTERS

En la operación, Trump aseguró que uno de los helicópteros fue alcanzado por disparos, pero no se registraron bajas militares estadounidenses.