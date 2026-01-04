Nicolás Maduro, bajo custodia en Estados Unidos: las imágenes de su ingreso a las oficinas de la DEA en Nueva York

El mandatario venezolano fue trasladado en avión militar y helicóptero hasta Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. La operación fue planificada durante meses por las agencias federales estadounidenses.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense en instalaciones vinculadas a la DEA en Nueva York comenzaron a circular este sábado por la noche, luego de un operativo de alto impacto que culminó con su traslado a territorio norteamericano.

En el material difundido oficialmente, se observa al líder del régimen venezolano caminando por un pasillo con alfombra azul identificada con la inscripción “DEA NYD”, escoltado por agentes federales.

Nicolás Maduro llegando a las oficinas de la DEA en Nueva York. Video: X (Twitter).

Maduro arribó a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, tras un procedimiento que incluyó un traslado inicial en avión militar hasta el norte del estado, seguido por un vuelo en helicóptero hacia Manhattan y su posterior derivación a una instalación federal asociada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

El video fue publicado por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca y muestra el momento en que Maduro ingresa a un edificio de la DEA.

Captura de video tomada de la cuenta en X @RapidResponse47 de la Casa Blanca del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su llegada a la sede de la DEA este sábado, en Nueva York (EE.UU.) Foto: EFE.

Según informó la cadena CNN, el dirigente venezolano fue procesado y se le tomaron las huellas dactilares en la oficina de la agencia en Manhattan. En el registro audiovisual, Maduro pronuncia la frase “Happy New Year (Feliz año nuevo)”, dirigida a una persona que se encuentra fuera de cámara.

El helicóptero que trasladó al acusado aterrizó en un helipuerto ubicado a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el oeste de Manhattan. Ese movimiento se produjo luego de que un Boeing 757 de uso militar aterrizara en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado al norte del estado de Nueva York. De acuerdo con medios locales, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro durante la madrugada en Caracas.

Nicolás Maduro escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, luego de su captura este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE.

En la base aérea aguardaban agentes del FBI, la DEA y otras agencias federales, en medio de temperaturas cercanas a los dos grados centígrados bajo cero. Maduro descendió del avión esposado y fue trasladado bajo estricta custodia aérea hacia Manhattan.

¿Qué cargos se le atribuyen a Nicolás Maduro?

El líder del régimen venezolano enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados con armas automáticas, en una causa impulsada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo acusó formalmente en 2020 y presentó este sábado una acusación sustitutiva. Hasta ahora, el proceso se había desarrollado sin la presencia del acusado en territorio estadounidense.

Integrantes del Departamento de Policía de Nueva York custodian una calle durante el traslado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este sábado en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump calificó el operativo como una acción de alta complejidad planificada durante meses. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, afirmó que el procedimiento incluyó una extensa tarea de inteligencia previa.

En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina, descartando por el momento la figura de “falta absoluta” que obligaría a convocar elecciones anticipadas.