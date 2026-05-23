Anuncios de Delcy Rodríguez de liberación de presos políticos. Foto: REUTERS

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que más de 500 detenidos por motivos políticos serán excarcelados “en las próximas horas”, en medio de las presiones de organismos de derechos humanos y de los cuestionamientos internacionales sobre la situación judicial en el país.

“El presidente de la Asamblea Nacional había anunciado que 300 personas serían excarceladas, pero ese número ha aumentado y vamos a superar las 500 liberaciones”, afirmó Rodríguez durante un acto transmitido por la televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La presidenta electa de Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia, Delcy Rodríguez. Foto: REUTERS

La mandataria gobierna desde enero, luego del derrocamiento de Nicolás Maduro tras una incursión militar estadounidense. Desde entonces, su administración impulsa una ley de amnistía promulgada en febrero que, según datos oficiales, permitió la liberación de cientos de detenidos vinculados a causas políticas.

Rodríguez aclaró que las nuevas excarcelaciones no corresponden a casos contemplados originalmente dentro de la ley de amnistía. Según explicó, estos expedientes siguieron “un proceso distinto” a través de la Comisión de Revolución Judicial y del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

Presión para que Venezuela libere a sus presos políticos

La presidenta encargada aseguró además que las revisiones judiciales fueron realizadas con consultas a organizaciones no gubernamentales y universidades, aunque no precisó cuáles participaron del proceso. Según indicó, hasta el momento ya se concretaron 395 liberaciones bajo esos mecanismos alternativos.

El anuncio ocurre en un contexto de fuerte presión sobre el gobierno venezolano por parte de organismos defensores de derechos humanos. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que este tipo de anuncios generan expectativas muy altas entre los detenidos y sus familiares.

“Su incumplimiento representa una nueva y cruel afrenta a su dignidad humana”, señaló la organización en un mensaje publicado en redes sociales.

En los últimos años, miles de personas fueron detenidas en Venezuela durante protestas contra el gobierno, en allanamientos realizados en domicilios particulares o en operativos en lugares de trabajo. Muchos de ellos fueron acusados de terrorismo, conspiración o delitos vinculados a la seguridad del Estado.

Venezuela pide por los presos políticos. Foto: REUTERS

La ONG Foro Penal sostiene que todavía permanecen encarceladas más de 450 personas por razones políticas en distintas cárceles venezolanas.

Durante el acto oficial estuvieron presentes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el ministro del Interior, Diosdado Cabello; el fiscal general, Larry Devoe; la defensora del pueblo, Eglée González Lobato; y el excanciller Jorge Arreaza, entre otros funcionarios del gobierno.

Aunque el Ejecutivo presenta las liberaciones como parte de un proceso de reconciliación nacional, organizaciones opositoras y de derechos humanos reclaman que las excarcelaciones alcancen a todos los presos políticos y cuestionan la falta de transparencia en los procedimientos judiciales.